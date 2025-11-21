A média mlčí. Holec opět upozorňuje na prezidenta

Holec v komentáři ilustruje mocenské sepětí mainstreamových médií a prezidenta Pavla na tom, jak tato média aktuálně informují o Pavlově zasahování do vzniku vlády. „Média nadšeně hnala bývalého kovaného komunistu a rozvědčíka s falešnou občankou Petra Pavla na Pražský hrad, a proto teď stejně nadšeně hájí jeho mocenský puč. Právě teď naplno sklízíme plody českého mediálního blackoutu,“ tvrdí Holec.
Tento mediální blackout už podle něj trvá od nástupu premiéra Petra Fialy, ale aktuálně zatím dochází úplně nejdál. „Česko mediálně zhaslo už po nástupu režimu Petra Fialy, jehož neschopnost, podvody a lhaní pražské redakce nejen kryly, ale ještě aktivně zesilovaly. Ani vrchní lhář Fiala ale nenásilnil český ústavní systém, to spíš naše peněženky a taky duševní zdraví,“ říká Holec, že i „bláznivý“ Fiala bledne ve srovnání s Pavlem, který teď naruby otáčí náš ústavní systém dělby moci.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
A stejný názor o převracení českého mocenského systému zastává i bývalý prezident Václav Klaus. „Všiml si toho i bývalý premiér a prezident Václav Klaus, jenž díky oběma funkcím zná z vlastní praxe českou dělbu moci jako málokdo. Nebo přesněji: pouze jako Miloš Zeman, druhý jediný bývalý premiér a prezident. A právě Klaus nyní řekl, že je v šoku z toho, jak Pavel zkouší měnit náš systém,“ připomíná Holec.
„Tak to vidíte. Pavel nás tak dlouho s Fialou varoval před všemi falešnými antisystémáky tak ochotně, až se sám stal skutečným vrchním antisystémákem v zemi. Tak už to holt bývá!“ dodává Holec, že z údajných demokratů se ve skutečnosti stali autokraté.
Holec v komentáři na svých stránkách dále rozebírá, že média k tomu mlčí, nebo ještě hůř, „svého“ prezidenta v jeho obracení systému naruby aktivně podporují. Přitom popírají sama sebe, protože kdysi kritizovala prezidenta Miloše Zemana, který například nechtěl jmenovat některé profesory, soudce nebo ministry. A tak „Pavlova“ média raději uvažují, že v případě nejmenování Andreje Babiše premiérem by se mohla nastolit úřednická vláda a vypsat předčasné volby, jen aby nedošlo k mocenské změně v zemi, jak žádají voliči.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič