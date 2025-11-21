Kolovratník (ANO): Řidiči doplácejí na automatické zdražování

Upřímně, komu z vás taky při placení dálniční známky cuklo obočí? Za naší vlády 1500 korun. Za Fialovy vlády od příštího roku dokonce 2570 korun. Myslím, že tohle mluví za vše...
Řidiči dnes doplácejí na automatické zdražování, které zavedla právě Fialova vláda s ministrem Kupkou. Každý rok inflace, každý rok nový koeficient, každý rok vyšší cena. A člověk vlastně ani neví, kolik si má příště připravit.
A přesně tohle chceme ukončit. Žádné další automatické valorizace. Žádná překvapení. Jedna jasná, pevná cena – 2570 Kč. Řidiči mají právo na jistotu. A my uděláme pořádek v tom, co Fialova vláda zbytečně překombinovala.
Ing. Martin Kolovratník
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV