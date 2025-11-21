Kolovratník (ANO): Řidiči doplácejí na automatické zdražování

21.11.2025 13:09 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k automatickému zdražování dálničních známek

Kolovratník (ANO): Řidiči doplácejí na automatické zdražování
Foto: Archiv Martina Kolovratníka
Popisek: Martin Kolovratník

Upřímně, komu z vás taky při placení dálniční známky cuklo obočí? Za naší vlády 1500 korun. Za Fialovy vlády od příštího roku dokonce 2570 korun. Myslím, že tohle mluví za vše...

Řidiči dnes doplácejí na automatické zdražování, které zavedla právě Fialova vláda s ministrem Kupkou. Každý rok inflace, každý rok nový koeficient, každý rok vyšší cena. A člověk vlastně ani neví, kolik si má příště připravit.

A přesně tohle chceme ukončit. Žádné další automatické valorizace. Žádná překvapení. Jedna jasná, pevná cena – 2570 Kč. Řidiči mají právo na jistotu. A my uděláme pořádek v tom, co Fialova vláda zbytečně překombinovala.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
