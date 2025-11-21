Dostál (Stačilo!): USA si nahrabou, všichni ostatní zaplatí

21.11.2025 14:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Trumpovu mírovému plánu pro Ukrajinu

Dostál (Stačilo!): USA si nahrabou, všichni ostatní zaplatí
Foto: Repro: ČT
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál během debaty v pořadu České televize, Máte slovo

"Trumpův mírový plán pro Ukrajinu", o němž píše Axios, vypadá jako pěkná lumpárna. USA si nahrabou, všichni ostatní zaplatí:

  • 100 miliard ze zmrazených ruských aktiv se investuje na Ukrajině dle pokynů USA a 50 procent z výnosu těchto investic půjde do USA
  • EU do toho přihodí dalších 100 mliard
  • Zbytek ruských aktiv se použije na separátní US-RU investice

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 13186 lidí

Nestačí? Tak USA navíc dostanou zaplaceno za "bezpečnostní garance" (na což Ukrajina nemá a platili bychom to my z EU). A plán nezapomíná ani na těžbu nerostných surovin.

Takže, rekapitulace: Američtí spekulanti dostanou ještě zaplaceno za to, že celou tu šlamastyku s Majdanem vyprovokovali a jako "vedlejší efekt" zničili evropskou prosperitu (pamatujete Victorii "Fxck-the-EU" Nulandovou?). Ukrajina přijde o území, patrně nevratně. Taky o nerostné bohatství ve prospěch U.S. "investorů". EU jim zaplatí další stomiliardu, a navíc U.S. zbrojařům za garance. Rusko získá území a zaplatí za to zabavenými fondy, které investují Američané a budou na nich vydělávat.

Skóre: USA totální vítězství, Rzsko omezený úspěch, EU prohra, Ukrajina totální prohra. Zelenského skvadře se zlatými toaletami ovšem totální prohra Ukrajiny nemusí tolik vadit. A eurokratům z prostředí nadnárodní finanční oligarchie teprv ne. Odnesou to běžní lidé.

A tak pořád dál, dokud většina Evropanů nezchudne tak, že se probudí a změní politiku.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
