Dostál (Stačilo!): USA si nahrabou, všichni ostatní zaplatí

"Trumpův mírový plán pro Ukrajinu", o němž píše Axios, vypadá jako pěkná lumpárna. USA si nahrabou, všichni ostatní zaplatí:
- 100 miliard ze zmrazených ruských aktiv se investuje na Ukrajině dle pokynů USA a 50 procent z výnosu těchto investic půjde do USA
- EU do toho přihodí dalších 100 mliard
- Zbytek ruských aktiv se použije na separátní US-RU investice
Nestačí? Tak USA navíc dostanou zaplaceno za "bezpečnostní garance" (na což Ukrajina nemá a platili bychom to my z EU). A plán nezapomíná ani na těžbu nerostných surovin.
Takže, rekapitulace: Američtí spekulanti dostanou ještě zaplaceno za to, že celou tu šlamastyku s Majdanem vyprovokovali a jako "vedlejší efekt" zničili evropskou prosperitu (pamatujete Victorii "Fxck-the-EU" Nulandovou?). Ukrajina přijde o území, patrně nevratně. Taky o nerostné bohatství ve prospěch U.S. "investorů". EU jim zaplatí další stomiliardu, a navíc U.S. zbrojařům za garance. Rusko získá území a zaplatí za to zabavenými fondy, které investují Američané a budou na nich vydělávat.
Skóre: USA totální vítězství, Rzsko omezený úspěch, EU prohra, Ukrajina totální prohra. Zelenského skvadře se zlatými toaletami ovšem totální prohra Ukrajiny nemusí tolik vadit. A eurokratům z prostředí nadnárodní finanční oligarchie teprv ne. Odnesou to běžní lidé.
A tak pořád dál, dokud většina Evropanů nezchudne tak, že se probudí a změní politiku.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
