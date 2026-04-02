Baxa (ODS): Odvolat můžeš, umlčet ne. Mě to neodradí

03.04.2026 8:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odvolání ze správní rady Pražského jara.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový ministr kultury za ODS Martin Baxa

Z videa Oto Klempíře na X jsem se právě dozvěděl , že mě ministr “vyřešil”, protože ho “moc řeším”. Konkrétně mě odvolal ze správní rady Pražského jara. Vzpomněl jsem si, jak v únoru 2006 odvolal Vítězslav Jandák v přímém přenosu ČT vědeckou radu svého ministerstva v čele s profesorem Mojmírem Horynou. Taky si dovolili říct nahlas svůj odlišný názor. Tak po 20 letech stejné přístupy. Odvolat můžeš, umlčet ne. Mě to samozřejmě neodradí od boje za nezávislou a svobodnou kulturu v naší zemi

Mgr. Martin Baxa

  • ODS
  • poslanec
chlestakov , 03.04.2026 8:49:57

