Baxa (ODS): Odvolat můžeš, umlčet ne. Mě to neodradí

Z videa Oto Klempíře na X jsem se právě dozvěděl , že mě ministr “vyřešil”, protože ho “moc řeším”. Konkrétně mě odvolal ze správní rady Pražského jara. Vzpomněl jsem si, jak v únoru 2006 odvolal Vítězslav Jandák v přímém přenosu ČT vědeckou radu svého ministerstva v čele s profesorem Mojmírem Horynou. Taky si dovolili říct nahlas svůj odlišný názor. Tak po 20 letech stejné přístupy. Odvolat můžeš, umlčet ne. Mě to samozřejmě neodradí od boje za nezávislou a svobodnou kulturu v naší zemi
