Zwyrtek Hamplová: Není co dodat, jen mrazí…

Z prohlášení spolku LIDICE MEMORY, který sdružuje přeživší lidické děti a potomky obětí nacistického teroru v Lidicích, ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně.
“Zásadně odmítáme, aby se tato akce konala na území České republiky. Respektujeme Česko-německou deklaraci z roku 1997 i kroky směřující ke smíření, včetně omluvy, která zazněla při návštěvě německého prezidenta Gaucka v roce 2012 v Lidicích. Již řadu let spolupracujeme s podobnými německými organizacemi, jako je ta naše. Neboli předsudky se u nás nekonají. Smíření však nemůže znamenat zapomnění ani přepisování historické zkušenosti. Vyhlazení Lidic není abstraktní pojem. Je to konkrétní, bolestná zkušenost našich rodin. Právě proto nelze přijmout akci, která tuto paměť zlehčuje.”
Členové výboru a přeživší lidické děti uvádějí, že plánovaný sjezd nepovažují za projev smíření, nýbrž za demonstraci necitlivosti a neúcty.
“V kontextu českých dějin jde o krok, který neuzavírá minulost, ale naopak znovu otevírá již téměř ‚zahojené rány‘. Odmítáme, aby Česká republika poskytovala prostor akcím, které mohou vést k relativizaci odpovědnosti za válečné zločiny a k otevírání již uzavřených historických otázek.”
Prohlášení je zakončeno slovy:
“Důrazně žádáme ty, kteří o této akci rozhodují, aby své stanovisko změnili a bez odkladu využili všechny dostupné právní, politické i diplomatické prostředky k odvrácení konání tohoto sjezdu v České republice.“
Není co dodat… jen mrazí…
