Štěpánek (Trikolora): Ví houbeles, ale poučuje jako komisař

Novinářská internacionála udeřila na Babiše. O českých médiích ví houbeles, ale poučuje jako komisař Tak nám soudruzi delegáti kongresu Světového novinářského fóra (IFJ) jednomyslně, jak jinak, odsoudili vládní návrh na financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ze státního rozpočtu.
Takhle změna, kterou už do praxe uvedla takřka dvacítka unijních zemí, podle nich prý nezaručí českým médiím veřejné služby předvídatelné a udržitelné financování a zároveň výrazně zvýší politickou kontrolu nad nimi. Vedení IFJ proto zašle premiérovi Andreji Babišovi (ANO) výzvu ke stažení návrhu. V pátek 8. května o tom informoval Syndikát novinářů ČR. Kongres se konal od úterý do pátku v Paříži.
Viceprezidentka IFJ Jennifer Moreauová k tomu sdělila, že světoví novináři prý mají vážné obavy ohledně změn modelu financování veřejnoprávního vysílání v České republice, a to jak v případě rozhlasu, tak televize. Dále řekla, že považují za důležité zachování stabilního modelu financování bez politického tlaku. A v neposlední řadě nám světoví novináři vzkázali, že prý musí být respektována svoboda projevu, což je podle nich základní hodnota každé demokratické společnosti.“
Mgr. Petr Štěpánek
Přesně takto o rojení světových novinářů informovala ČTK.
Co k tomu povědět? Snad jen to, že zpovykaní soudruzi delegáti Světového novinářského fóra o inkriminovaném vládním návrhu vědí dokonalé houbeles, stejně tak jako o praxi České televize i Českého rozhlasu. Jasným důkazem je i jejich třeštění o tom, že navrhované změny prý nejsou v souladu s evropským nařízením o svobodě médií (EMFA), protože podle nich prý zničí ekonomickou i redakční nezávislost a stabilitu médií veřejné služby. A proto také světoví novináři stádovitě podpořili pracovníky ČT a ČRo, kteří vyhlásili stávkovou pohotovost.
Když člověk čte podobné zprávy, musí přemýšlet, zda se smát či raději brečet, neboť taková snůška pitomostí, kterou soudruzi světoví novináři vyprodukovali, se hned tak nevidí. Co věta, to lež, polopravda či dezinformace. Polehčující okolností třeštění světových novinářů snad může být pouze tradiční fakt, že nic z toho, co nám z Paříže vzkazují, nemají z vlastní hlavy. Jsme pouze svědky další epizody z nekonečného seriálu, ve kterém nám z Bruselu, Berlína či jiné unijní destinace vzkazují a kážou přesně to, co jim krátce předtím nabulíkoval někdo od nás.
Jediná zajímavá otázka proto zní: Která podrazácká sketa, hájící pouze své vlastní partikulární ekonomické a politické zájmy, běžela do zahraničí bonzovat a pomlouvat vlastní zemi?
(Autor, 1. místopředseda Trikolory, je bývalým členem a místopředsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Psáno pro Deník TO.)
