Bělobrádek (KDU-ČSL): Dohody by měly být především doplňkovou službou

Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já myslím, že to je věc míry, protože třeba moje manželka jako zdravotní sestra, která se ještě stará doma o děti a chodí jenom dva dny v týdnu do práce, tak opouští ordinaci, protože tam je na DPP a má mizerné odvody, takže raději jde do nemocnice, kde bude normálně zaměstnaná na částečný úvazek, takže se to objeví samozřejmě na jejím pojištění. Takže vždycky je to otázka míry a ty dohody by měly být především nějakou doplňkovou službou a to, co by se mělo odstranit, je, aby někteří lidé v podstatě v objemu celého nebo zkráceného úvazku prostě řetězili dohody, protože to pak samozřejmě má i vliv na výpočet jejich důchodu. Takže to je jen otázka míry, kdy máte nějakou hlavní pracovní činnost a potom k tomu máte nějaký doplněk. Tam samozřejmě dává dohoda nějaký smysl, ale pokud je dohodami nahrazován normální zaměstnanecký poměr, tak je to nevýhodné pro zaměstnance v rámci důchodového pojištění.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

