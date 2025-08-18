Levice: Podpořit naši stranu ve volbách můžete i korespondenčně

Pokud žijete v zahraničí a máte české občanství – svůj hlas můžete dát Levici korespondenčně!
Poprvé v historii můžete volit poštou ze zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny (3.–4. října 2025).
Nenechte si vzít právo spolurozhodovat o tom, kdo bude v Parlamentu bojovat za spravedlnost, rovnost a solidaritu.
Co udělat a do kdy:
Do 24. 8. 2025: požádejte o zápis do zvláštního seznamu voličů — nezbytný předpoklad korespondenčního hlasování.
Do 29. 8. 2025: požádejte o korespondenční hlasování — ideálně současně se zápisem.
Můžete to vyřídit osobně, poštou nebo pohodlně online přes Portál občana.
Kam váš hlas bude připočten – podle regionu (a našich lídrů):
Západní Evropa → Moravskoslezský kraj (Markéta Juřicová, Zdeněk Jehlička a další)
Ostatní Evropa → Jihomoravský kraj (Anežka Michnová, Anna Mikulenková a další)
Amerika → Středočeský kraj (Jan Majíček, Ľudmila Vodičková a další)
Ostatní svět (Asie, Afrika, Austrálie) → Praha (Pavel Čižinský, Valerie Talacková a další)
Máte v zahraničí rodinu nebo přátele? Dejte jim vědět, že mohou být součástí této změny a podpořit Levici, i když žijí daleko od domova.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV