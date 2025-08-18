Potůčková (STAN): Nabízím ženskou energii, empatii a efektivitu

19.08.2025 6:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vlastní kandidatuře do voleb.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: Starostka městysu Mladé Buky a poslankyně za hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Lucie Potůčková

Kandiduji v letošních parlamentních volbách z 2. místa na kandidátce Starostů v Královéhradeckém kraji.

Kdo jsem: poslankyně, právnička, viceprezidentka mezinárodní organizace PS OBSE, bývalá „drzá“ starostka z Krkonoš (Mladé Buky). Nesnáším chaos ve sněmovně a nekonečné vykecávání bez výsledku. Díky profesi a jazykům jsem se věnovala hlavně zahraniční politice a právnímu státu.

Moje priority:

Efektivní a moderní sněmovna

Proč to jde jinde, ale ne u nás? Jsme parlamentní skanzen, kde obstrukce paralyzují práci a lidé sledují prázdné lavice. Za to poslance přece neplatí. Chci to změnit. Proto jsem navrhla změnu jednacího řádu, která omezí řečnické lhůty. Ale změn může být víc, pokud chceme do sněmovny dostat odborníky a šikovné lidi. Moji práci najdete na www.modernisnemovna.cz.

Právní stát

Co to je? Stát, který nesoustředí moc v jedněch rukou. Funguje systém brzd a protivah, soudy, parlament i vláda se navzájem kontrolují. Proto prosazuji zákony proti uplácení, praní špinavých peněz a střetu zájmů. Abychom mohli v regionech investovat do bydlení, silnic či zdravotnictví, musí především fungovat stát. A přesně na tom jsem 4 roky ve sněmovně pracovala.

Zahraniční politika

Česko je pevně ukotveno v NATO a EU – to jsou naše záruky bezpečí i demokracie pro naše děti. Jsme jejich plnohodnotnou součástí a máme právo sebevědomě mluvit, i když se nám něco nelíbí – stejně jako dalších 26 států. Věnuji se diplomacii na úrovni OBSE. Naučila jsem se mnohé o fungování parlamentů i řešení konfliktů. Hledání kompromisu i odvaha jít proti davu – to je umění, které máme jako Starostové v krvi. A to dnes potřebuje svět i ČR více než kdy jindy.

Po 4 letech jsem však pořád srdcem v horách a nohama na zemi. ŽENSKÁ ENERGIE, EMPATIE, EFEKTIVITA A EXPERTÍZA – to nabízím.

Mgr. Lucie Potůčková

  • STAN
  • poslankyně
autor: PV

Diskuse obsahuje 3 příspěvků

