Berki (STAN): Volební právo od 16 let

Naše plány do dalších let? Posílit participaci mladých na rozhodování – včetně volebního práva od 16 let v komunálních volbách, zjednodušení administrativy pro spolky a zdvojnásobení peněz na jejich financování. Už dnes máme za sebou první kroky, třeba školské rady nebo Panel mládeže na MŠMT.
V záznamu předvolební debaty pořádané Česká rada dětí a mládeže se dozvíte víc i o tom, co už se povedlo – obnovení odboru pro mládež na MŠMT, udržení financování spolků a vytvoření strategie pro mládež.
autor: PV