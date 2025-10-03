Berki (STAN): Volební právo od 16 let

03.10.2025 12:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zapojení mladých lidí do politiky.

Berki (STAN): Volební právo od 16 let
Foto: STAN
Popisek: Jan Berki

Naše plány do dalších let? Posílit participaci mladých na rozhodování – včetně volebního práva od 16 let v komunálních volbách, zjednodušení administrativy pro spolky a zdvojnásobení peněz na jejich financování. Už dnes máme za sebou první kroky, třeba školské rady nebo Panel mládeže na MŠMT.

V záznamu předvolební debaty pořádané Česká rada dětí a mládeže se dozvíte víc i o tom, co už se povedlo – obnovení odboru pro mládež na MŠMT, udržení financování spolků a vytvoření strategie pro mládež. 

Mgr. Jan Berki, Ph.D.

  • SLK
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

To Babiše rozesmálo. Fiala vzal roli moderátora a položil otázku
„EU vám přikáže, co smíte vlastnit.“ Vondráček před volbami burcuje k odporu
Oganesjan vypustil kauzu na Stačilo!. Uberu jim půl procenta, jásá
Tam je Okamura premiér. Pavel Novotný vylezl z vězení a popsal hrůzu za mřížemi

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , Berki

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Mělo by být volební právo už od 16 let?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

Tvrdíte, že podporujete vlastní bydlení

Opravdu si to myslíte? Myslíte, že díky této vládě je snadnější si vlastní bydlení obstarat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Berki (STAN): Volební právo od 16 let

12:07 Berki (STAN): Volební právo od 16 let

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zapojení mladých lidí do politiky.