Ministr Vlček: Vláda schválila majetkoprávní vypořádání území jezera Milada

19.11.2025 18:09 | Monitoring

Vláda schválila věcný záměr majetkoprávního vypořádání zájmového území jezera Milada v Ústeckém kraji, který předložilo MPO.

Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popisek: Lukáš Vlček ministr průmyslu a obchodu

Schválený materiál vymezuje postup, jak bezúplatně převést majetek státu, se kterým hospodaří státní podnik DIAMO, na obce sdružené v Dobrovolném svazku obcí Jezero Milada. Jedná se o klíčový krok v dlouhodobé revitalizaci území zatíženého těžbou hnědého uhlí a jeho proměně v hodnotnou rekreační a krajinnou oblast.

„Plním, co jsme slíbili. Naším cílem je revitalizovat území kolem jezera Milada tak, aby se oblast stala plnohodnotnou součástí života místních a mohla se dále rozvíjet. Převod majetku je zásadní pro budoucí využití lokality a odstranění administrativních bariér, které doposud komplikovaly její rozvoj,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

„Návrhy majetkoprávního vypořádání již byly obcím zaslány, nicméně zatím není vyřešen odpis zásob, který brání dalšímu postupu. Nezbytnou podmínkou je i převzetí správy jezera a související vodohospodářské infrastruktury, které je nyní také v řešení. Majetkoprávní vypořádání je nutné řešit komplexně, tedy včetně vodohospodářské soustavy,“ doplňuje ředitel státního podniku DIAMO Ludvík Kašpar.

Jezero Milada vzniklo hydrickou rekultivací zbytkové jámy po ukončení činnosti lomu Chabařovice. Schválený věcný záměr vymezuje zájmové území jezera Milada, specifikuje nemovitý a movitý majetek určený k převodu a navrhuje odpis části zásob hnědého uhlí výhradního ložiska Chabařovice podle horního zákona.

Materiál navazuje na Memorandum o spolupráci z 1. října 2018 mezi tehdejším Palivovým kombinátem Ústí (nyní DIAMO) a obcemi Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice a Řehlovice. Memorandum počítalo s bezúplatným převodem pozemků podle katastrální příslušnosti a s úplatným převodem komerčně využitelných ploch.

Celkem je připraveno k převodu 378 pozemků o výměře 8,2 milionu m2. Aby bylo možné převod uskutečnit, je potřeba dokončit řadu administrativních kroků, přesně vymezit konečný rozsah převáděného majetku a zajistit, že budoucí využití bude v souladu s pravidly veřejné podpory. Schválením věcného záměru se otevírá cesta k definitivnímu majetkoprávnímu vypořádání celé lokality jezera Milada.

Tento postup zároveň umožní státu a podniku DIAMO ušetřit na správě lokality a na procesu zahlazování následků hornické činnosti přibližně 8 milionů Kč ročně. Konečná žádost o schválení samotného bezúplatného převodu bude vládě předložena do 31. 12. 2026.

Ing. Lukáš Vlček

  • STAN
  • ministr průmyslu a obchodu v demisi
autor: PV

