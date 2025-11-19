MŠMT: Na Stezku Českem vyrazilo letos 2500 dětí

Projekt nabízí vyučujícím a vedoucím kroužků podrobný návod, jak pro děti zorganizovat vícedenní horskou túru včetně trasy, map, programu na cestě či předjednaného ubytování. Do prvního ročníku se zapojilo 120 tříd z celé republiky. Na projektu se spolkem Stezka Českem spolupracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Klub českých turistů.
„Stezka Českem určená široké veřejnosti funguje již pátým rokem a stále věříme, že Stezku může jít každý. To, že se díky Stezce pro školy podařilo inspirovat učitele a školy pro to, aby vyrazili se svými žáky, považuji v dnešní době za jeden z největších úspěchů Stezky. Děti mají šanci poznat krásy naší přírody, vyzkoušet si vícedenní pochod, dozvědět se něco o našich horách a třeba si i vyzkoušet trochu toho nepohodlí, které když překonají, mají obrovský zážitek,“ komentuje první sezonu zakladatel Stezky Českem Martin Úbl.
Ten dodává, že učitelé vnímají i obrovský přínos v rámci celé sociální skupiny, kdy se velmi často mění její dynamika, a děti, které mohou být normálně spíše v pozadí, se najednou mohou stát hrdiny celé aktivity.
Úspěch projektu Stezka Českem pro školy těší také Ministerstvo školství, mládeže a tělvýchovy. „Od počátku spolupráce jsme věřili v to, že si tento projekt získá značnou oblibu a že má díky svému zaměření šanci významně napomoci jak zvýšení četnosti zdravého pohybu žáků, tak rozvoji jejich sociálních dovedností či dovedností spojených s fungováním v týmu a zvládáním různých méně komfortních podmínek,“ říká státní tajemník v MŠMT Ondřej Andrys a doplňuje, že v rámci těchto aktivit jde také o terénní výuku, během níž se žáci mohou vzdělávat v zeměpise, přírodovědě i historii.
Tato slova potvrzuje i jedna z učitelek, které se se svou třídou na Stezku Českem pro školy vydaly. Lucie Altmannová ze ZŠ Černilov v Královehradeckém kraji vnímá hned několik přínosů tohoto projektu: „Pro naši školu to znamená pozitivní ohlas veřejnosti, lepší náladu a další možnost, jak stmelovat kolektiv a budovat vztahy mezi žáky a učiteli, také praktický návyk ochrany přírody a orientaci v ní. Přínos pro žáky nás zajímal samotné, tak jsme se jich přímo s kolegyní zeptaly. Nejčastěji uvádí poznávání sebe a ostatních, upevňování přátelství, překonávání sebe sama a hrdost na to, učení se samostatnosti a poznávání krajiny.“ Lucie Altmannová se svojí kolegyní přešly se žáky páté, osmé a deváté třídy na jaře etapu Šumava za osm dní a v září etapu Orlické hory.
Číselné shrnutí
Ze statistik vyplývá, že nejvíce vyráželi učitelé se žáky druhého stupně (50 %), následováni kolegy, kteří zorganizovali výlet pro první stupeň (29 %), střední školy byly zastoupeny ze 16 %. Zbylých 9 % tvořily spolky, tábory, dětské domovy nebo například družiny. Nejčastěji se do hor vyráželo v měsících květnu a červnu, které dohromady tvořily 75 % času stráveného v horách. Z etap nejčastěji učitelé volili Krušné hory (27 %), následované Jeseníky (23 %) a Šumavou (18 %). 12 % škol využilo podkladů projektu a zvolilo si jinou etapu Stezky Českem.
Samotní učitelé na projektu letos nejvíce ocenili samotný nápad, předjednaná ubytování a možnost domluvy ohledně přednášky nebo samotného průvodce na cestě. Toto zajišťovali partneři projektu jako Lesy ČR, Horská služba a zástupci místních chráněných krajinných oblastí a národních parků.
„Na základě úspěchu této sezony již s MŠMT a KČT chystáme příští ročník tohoto projektu, který spustíme opět v lednu. Chystáme některé nové etapy a navážeme na vše, co nám zafungovalo letos, tedy i včetně možnosti pro školy si zasoutěžit formou vlastních videí. Vzhledem k tomu, že učitelé, kteří vyrazili letos, inspirovali spoustu svých kolegů, čekáme o 30–50 % větší zájem. Příběhy inspirují a táhnou a tyhle jsou prostě skvělé,“ dodává Martin Úbl.
