Stanjura (ODS): Přeci si fakty nezkazíme náš dobrý příběh

Po dnešním jednání Rozpočtového výboru nad návrhem rozpočtu je zjevné, že celá debata je hlavně mediální příprava hnutí ANO, aby si vytvořilo důvod pro zvyšování deficitu.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Opakovaně byly během jednání výboru vyvráceny lži, podle kterých v návrhu rozpočtu údajně chybí mandatorní výdaje. Naopak, veškeré mandatorní výdaje v něm obsaženy jsou, což během jednání potvrdila jak Národní rozpočtová rada, která určitě není žádným fanklubem vlády, tak zástupci jednotlivých resortů. Nic z toho ale nepomohlo.
Po třech hodinách jednání přišlo hnutí ANO s novým hausnumerem – ráno „chybělo“ 80 miliard, po jednání už 95. Podle této logiky by deficit vyskočil téměř na 400 miliard korun. A to stále nejsou započítány předvolební sliby těch, kteří volby vyhráli – tedy dalších klidně 100 miliard do deficitu.
My jsme rozpočet připravili zodpovědně a realisticky. Pokud bychom vyhráli volby, hospodařili bychom podle něj. Evidentně ale nová vládní většina počítá s deficity výrazně vyššími. A pokud chce někdo deficit 400 miliard a více, má jednoduché řešení: ať si rozpočet sestaví sám a nevymlouvá se na nás.
Jestli je podle hnutí ANO náš návrh rozpočtu tak špatný, není jasné, proč se nová většina tak urputně domáhá jeho projednání. Když jsme my přišli do vlády, nevěnovali jsme rozpočtu, který po sobě zanechala Alena Schillerová, ani minutu. Neobtěžovali jsme veřejnost žádným pitváním toho, co je v jejím návrhu špatně. Prostě jsme připravili vlastní rozpočet – a do tří měsíců podle něj už hospodařili.
Ing. Zbyněk Stanjura
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV