Stanjura (ODS): Přeci si fakty nezkazíme náš dobrý příběh

19.11.2025 19:05 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na jednání Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny

Stanjura (ODS): Přeci si fakty nezkazíme náš dobrý příběh
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zbyněk Stanjura, ministr financí

Po dnešním jednání Rozpočtového výboru nad návrhem rozpočtu je zjevné, že celá debata je hlavně mediální příprava hnutí ANO, aby si vytvořilo důvod pro zvyšování deficitu.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 8836 lidí

Opakovaně byly během jednání výboru vyvráceny lži, podle kterých v návrhu rozpočtu údajně chybí mandatorní výdaje. Naopak, veškeré mandatorní výdaje v něm obsaženy jsou, což během jednání potvrdila jak Národní rozpočtová rada, která určitě není žádným fanklubem vlády, tak zástupci jednotlivých resortů. Nic z toho ale nepomohlo.

Po třech hodinách jednání přišlo hnutí ANO s novým hausnumerem – ráno „chybělo“ 80 miliard, po jednání už 95. Podle této logiky by deficit vyskočil téměř na 400 miliard korun. A to stále nejsou započítány předvolební sliby těch, kteří volby vyhráli – tedy dalších klidně 100 miliard do deficitu.

My jsme rozpočet připravili zodpovědně a realisticky. Pokud bychom vyhráli volby, hospodařili bychom podle něj. Evidentně ale nová vládní většina počítá s deficity výrazně vyššími. A pokud chce někdo deficit 400 miliard a více, má jednoduché řešení: ať si rozpočet sestaví sám a nevymlouvá se na nás.

Jestli je podle hnutí ANO náš návrh rozpočtu tak špatný, není jasné, proč se nová většina tak urputně domáhá jeho projednání. Když jsme my přišli do vlády, nevěnovali jsme rozpočtu, který po sobě zanechala Alena Schillerová, ani minutu. Neobtěžovali jsme veřejnost žádným pitváním toho, co je v jejím návrhu špatně. Prostě jsme připravili vlastní rozpočet – a do tří měsíců podle něj už hospodařili.

Ing. Zbyněk Stanjura

  • ODS
  • ministr financí v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Další Stanjurovy miliardy, které svět neviděl. Ale kšefty dělají do poslední chvíle, říká Babiš
Skrytý problém ve Stanjurově rozpočtu. Akcionář ČEZ ho odhalil
Stanjurovy lži: Rychlá finanční pomoc a 40 miliard na obnovu. Plnění slibů však v nedohlednu
Bartoš (Piráti): Rozpočet se stal rukojmím neschopnosti Zbyňka Stanjury

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

MF , ODS , Stanjura , státní rozpočet

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je státní rozpočet Stanjurova ministerstva připravený zodpovědně a realisticky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Poměrný systém

Proč vám při obsazování vedení sněmovny v minulém období nevadilo, že nebyl respektován poměrný systém a vadí vám to až teď, když se vás to týká?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Hladina cukru v krvi stoupá nejen po jídleHladina cukru v krvi stoupá nejen po jídle Životního partnera můžete potkat kdekolivŽivotního partnera můžete potkat kdekoliv

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Stanjura (ODS): Přeci si fakty nezkazíme náš dobrý příběh

19:05 Stanjura (ODS): Přeci si fakty nezkazíme náš dobrý příběh

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na jednání Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny