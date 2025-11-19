Kordová Marvanová: Kauza Dozimetr je jen špičkou ledovce

19.11.2025 14:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke korupčním kauzám

Kordová Marvanová: Kauza Dozimetr je jen špičkou ledovce
Foto: Hans Štembera
Popisek: Advokátka a protikorupční aktivistka Hana Marvanová

K boji proti korupci a velkým podvodům jsem se dostala už koncem 90. let v kauze H-Systém. To byl miliardový podvod, v němž tisíc rodin přišlo o peníze na bydlení. Odsouzený podvodník Petr Smetka a další měli velké kontakty do politiky, a pravděpodobně proto tak dlouho trvalo, než se kauza rozpletla a padl odsuzující rozsudek. Nicméně tři původně odsouzení dostali amnestii od prezidenta, takže zůstali "bezúhonnými" občany.

To byly pověstné devadesátky! Pak přišly další kauzy a spustil se boj proti korupci, schvalování řady zákonů, ale přesto dál korupce kvete, možná ještě sofistikovaněji. A jde v ní o miliardy, které by mohly sloužit veřejnosti. Místo toho ale končí v soukromých kapsách, ale také v pokladnách politických stran. Korupce je nejen neefektivní, protože mizí obrovské veřejné zdroje, ale hlavně podlamuje víru v právní stát a férová pravidla, která platí pro všechny stejně!

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 8147 lidí

Kauza Dozimetr byl systém, o němž se dozvídáme díky odposlechům a výpovědím spolupracujících obviněných, ale je to jen špička ledovce. Ukazuje, jak může účelově docházet k navyšování cen zakázek, kdy je stanoveno nějaké procento, které jde těm, kdo pomáhají zařizovat zakázky. Tato kauza je teprve na začátku a je úkolem budoucích politických reprezentantů na pražském magistrátu, aby to vyčistili. Vypadá to, že pokračují vlastně devadesátá a nultá léta, kdy se děly kauzy týkající se dopravního podniku. Pak vznikl tlak na velké změny a zřejmě k nim reálně vůbec nedošlo, vše jede dál.

O tom všem jsem mluvila jako host investigativního podcastu Odkryto.cz (ZDE). V nové Tajné složce jsme mluvili hlavně o podezřelých zakázkách a korupci v Praze, o Dozimetru, ale také o Kauze Suková, v níž přišly desítky rodin o 160 milionů korun, které jim zpronevěřila advokátka.

Když vidím tyto kauzy, chápu, proč jsou mnozí lidé tak naštvaní na současnou realitu. Ale naštvání není program. Korupci nelze tolerovat a je třeba proti ní bojovat mnohem víc než dosud, a to nejen formálním schvalováním zákonů. Pokud rezignujeme na boj s korupcí, máme sice formálně demokracii, ale ve skutečnosti nám vládnou v pozadí oligarchové, kteří si ohýbají pravidla pro sebe. Zákony a stát ale musí sloužit všem lidem stejně.

Více v rozhovoru ZDE, děkuji autorům podcastu Odkryto za pozvání.

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kordová Marvanová: Vše pokračuje a vedení města dělá jen stafáž
Kordová Marvanová: Vedení ČT by mělo vymáhat škodu po členech Rady ČT
Kordová Marvanová: Subjekty, hospodařící s veřejnými prostředky, mají být pod kontrolou
Kordová Marvanová: Bohužel i nyní hospodaří DPP netransparentně

Zdroje:

https://www.facebook.com/odkryto

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ld-NM0bJi7o&pp=0gcJCR4Bo7VqN5tD&fbclid=IwY2xjawOKm9tleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsIRfMS9MozA_H3ejurTn5LzCGQtTFpF1eyLV2VOxF5B7OAE2YkHP8GogiVb_aem_R2iZLx5QkImx9QFy5Jemhw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

korupce , Kordová Marvanová

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je kauza Dozimetr jen špičkou ledovce?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Hodnocení světových lídrů

Dobrý den, mohu se zeptat, jak, kdo a podle čeho hodnotí světové lídry? Podle mě se do nedá moc porovnávat nebo si nedokážu představit, na základě čeho jsou porovnáváni? Ptám se vás, protože vy jste jakýsi průzkum vytáhl, tak předpokládám, že o něm víte více. Já se přiznám, že mu nerozumím. Děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kordová Marvanová: Kauza Dozimetr je jen špičkou ledovce

14:07 Kordová Marvanová: Kauza Dozimetr je jen špičkou ledovce

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke korupčním kauzám