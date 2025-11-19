Kordová Marvanová: Kauza Dozimetr je jen špičkou ledovce

K boji proti korupci a velkým podvodům jsem se dostala už koncem 90. let v kauze H-Systém. To byl miliardový podvod, v němž tisíc rodin přišlo o peníze na bydlení. Odsouzený podvodník Petr Smetka a další měli velké kontakty do politiky, a pravděpodobně proto tak dlouho trvalo, než se kauza rozpletla a padl odsuzující rozsudek. Nicméně tři původně odsouzení dostali amnestii od prezidenta, takže zůstali "bezúhonnými" občany.
To byly pověstné devadesátky! Pak přišly další kauzy a spustil se boj proti korupci, schvalování řady zákonů, ale přesto dál korupce kvete, možná ještě sofistikovaněji. A jde v ní o miliardy, které by mohly sloužit veřejnosti. Místo toho ale končí v soukromých kapsách, ale také v pokladnách politických stran. Korupce je nejen neefektivní, protože mizí obrovské veřejné zdroje, ale hlavně podlamuje víru v právní stát a férová pravidla, která platí pro všechny stejně!
Kauza Dozimetr byl systém, o němž se dozvídáme díky odposlechům a výpovědím spolupracujících obviněných, ale je to jen špička ledovce. Ukazuje, jak může účelově docházet k navyšování cen zakázek, kdy je stanoveno nějaké procento, které jde těm, kdo pomáhají zařizovat zakázky. Tato kauza je teprve na začátku a je úkolem budoucích politických reprezentantů na pražském magistrátu, aby to vyčistili. Vypadá to, že pokračují vlastně devadesátá a nultá léta, kdy se děly kauzy týkající se dopravního podniku. Pak vznikl tlak na velké změny a zřejmě k nim reálně vůbec nedošlo, vše jede dál.
O tom všem jsem mluvila jako host investigativního podcastu Odkryto.cz (ZDE). V nové Tajné složce jsme mluvili hlavně o podezřelých zakázkách a korupci v Praze, o Dozimetru, ale také o Kauze Suková, v níž přišly desítky rodin o 160 milionů korun, které jim zpronevěřila advokátka.
Když vidím tyto kauzy, chápu, proč jsou mnozí lidé tak naštvaní na současnou realitu. Ale naštvání není program. Korupci nelze tolerovat a je třeba proti ní bojovat mnohem víc než dosud, a to nejen formálním schvalováním zákonů. Pokud rezignujeme na boj s korupcí, máme sice formálně demokracii, ale ve skutečnosti nám vládnou v pozadí oligarchové, kteří si ohýbají pravidla pro sebe. Zákony a stát ale musí sloužit všem lidem stejně.
Více v rozhovoru ZDE, děkuji autorům podcastu Odkryto za pozvání.
