Už jen 20 %. Ukrajinská historička odhalila, jak to má Zelenskyj s podporou

Profesorka Marta Havryšková z Clark University v americkém Massachusetts, která se dlouhodobě zabývá moderní ukrajinskou historií, vystoupila v podcastu novináře Glenna Greenwalda. Ve svém obsáhlém vystoupení kritizovala ukrajinskou vládu i prezidenta Volodymyra Zelenského. Tvrdí, že současná korupční aféra zasahuje nejvyšší patra státní moci a dotýká se i prezidentovy rodiny a jeho nejbližších spolupracovníků.
„Za tyto korupční skandály cítím osobní zodpovědnost, protože já jsem byla jednou z těch, která uvěřila těm pohádkám o tom, že Zelenskyj bude bojovat proti korupci,“ uvedla. Připomněla, že právě boj s korupcí byl jedním z hlavních slibů, s nimiž Zelenskyj v roce 2019 nastupoval do funkce. „Jenže je zřejmé, že nyní je Zelenskyj v čele nového korupčního schématu, a to v době, kdy Ukrajina krvácí.“
Podle Havryškové současný skandál vypukl v situaci, kdy „každý den vidíme pohřbívání ukrajinských vojáků“ a kdy je část mužů „na ulici násilím odváděna na frontu“, přestože důvěra ve „vítězný plán“ vlády podle ní mizí. „Nikomu už se bojovat nechce, protože nikdo na Ukrajině nevěří, že může dobýt zpět celé své území,“ řekla.
Podezření kolem Zelenského a jeho okolí
Havryšková připomíná, že hlavní podezřelý v případu, podnikatel Timur Mindič, je „blízkým přítelem Zelenského“ a podílel se na budování jeho politické image prostřednictvím společnosti Kvartal 95. Podle ní ukrajinské protikorupční úřady sledovaly strukturu zapojenou do zpronevěr delší dobu.
„Zatím bylo formálně obviněno sedm lidí včetně nejvyšších míst ukrajinské vlády,“ uvedla s tím, že dva hlavní podezřelí včetně Mindiče opustili Ukrajinu ještě před policejním zásahem. „Je zvláštní, že opustit Ukrajinu je dnes velice složité, přesto Mindič mohl v klidu zemi opustit… A odcestoval do Izraele.“
Podle jejích tvrzení se korupční schémata netýkala pouze energetiky, ale i „oblasti obrany a armády“. Havryšková uvedla, že protikorupční úřad NABU odhalil také zpronevěru zahraniční pomoci. „Zatím jde prokazatelně o čtyři miliardy dolarů, které se našly v hotovosti v prohledávaných bytech,“ uvedla s tím, že o případ se začala zajímat i americká FBI.
Obavy o svobodu slova
Historička doplňuje, že případ podle ní zasazuje do širšího kontextu omezování občanských svobod. „Zelenskyj odkládá volby a upevňuje svůj režim a běžní lidé už se bojí mluvit,“ prohlásila. Kritizovala také mechanismus personálních sankcí, který podle ní prezident používá proti svým odpůrcům.
„Na své oponenty používá mechanismus, který je protiústavní… Jsou jim zabaveny majetky a jsou perzekuováni až na deset let.“ Přitom na Timura Mindiče uvalil Zelenskyj sankce pouze na tři roky. „I na tomto je vidět ten dvojí metr.“
Dalším problémem je podle ní zákon o náboru do armády. „Lidé se bojí mluvit kvůli strachu u odvedení do války… Novináři raději o korupci neinformují.“ Havryšková uvádí i případy, kdy „muži investigativních novinářek byli odvedeni přímo na linii bojů“.
„Dnes nemáme svobodu slova a nezávislá média na Ukrajině,“ uvedla. Tvrdí, že nahlas mohou mluvit pouze lidé s ochranou Západu, zejména pracovníci protikorupčních organizací. Podle ní není náhoda, že „v budově NABU zároveň sídlí ukrajinské středisko FBI“.
„Válka je pro Zelenského prostředkem k upevnění moci.“
Havryšková v rozhovoru opakovaně zdůraznila, že pokračující válka je podle ní pro prezidenta příležitostí. „Válka je ve skutečnosti pro Zelenského skvělou možností, jak může posílit svoji autoritářskou moc a soustředit ji do rukou svých nejbližších spolupracovníků.“
„Podle mě tak Zelenskyj nechce ukončovat válku, protože ta mu slouží k upevňování moci a je pro něj a jeho lidi prospěšná i finančně,“ řekla. Zmínila zejména „velké armádní zakázky“ jako zdroj údajného profitu.
Podle jejích slov je veřejnost stále nespokojenější. „Zelenského podporuje už jen dvacet procent obyvatel,“ tvrdí s odkazem na neveřejné průzkumy, o nichž se podle ní mluví mezi poslanci. „Lidé totiž vidí, jaká je korupce kolem Zelenského a jeho nejbližších.“
„Stavějí se vily se zlatými koupelnami.“
Havryšková se vymezila i proti způsobu, jakým podle ní vláda využívá státní prostředky. „Jsme v bodě, kdy se nestaví protivzdušná obrana, která by chránila občany před ruskými raketami a drony, ale místo toho se stavějí vily plné luxusu a zlatých koupelen.“
Závěrem dodala, že frustrace roste: „Lidé už toho mají dost a úroveň naštvání na Zelenského vládu každý den sílí. Protože Zelenskyj chce pokračování války, kterou trpí obyčejní lidé, zatímco on se obohacuje a všechno to balí do vzletných slov o patriotismu a boji za ukrajinskou nezávislost.“
autor: Jakub Makarovič