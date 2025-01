Berkovec (ANO). Ti, kteří mohou ve svých funkcích pomoci neslyšícím a nedělají to, ať odejdou

Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci,

přeji vám pěkný den. A protože můj návrh bodu se týká sluchově postižených a neslyšících, tak dovolte, abych pozdravil i je ve znakové řeči. (Gestikuluje znakovou řečí.) Ahoj, dobrý den. Můj bod má název Naplňování potřeb neslyšících a sluchově postižených ve veřejnoprávním televizním vysílání.

Já, přestože vím, že Česká televize se věnuje neslyšícím, že jsou tam pořady typu Televizní klub neslyšících nebo reportáž vynikající třeba tam byla Jak já to neslyším z ostravského studia, jsou tam Zprávy v českém znakovém jazyce, na Déčku pohádky, tak vím od našich kamarádů neslyšících a sluchově postižených z České unie neslyšících, že stále je to pro ně málo. Jsou to lidé, kteří také chtějí sledovat veřejné dění.

My s tím máme osobní zkušenost, kdy jsme s paní poslankyní Berdychovou v minulých letech tady udělali ve Sněmovně 24. září, kdy je Mezinárodní den znakové řeči, který byl schválen v OSN v roce 2017, a kdy probíhá také (Mezinárodní) týden sluchově postižených a neslyšících od 18. do 24. září - to je vlastně akce, která se poprvé slavila v Římě roku 1958, tak my jsme tady uspořádali všechny tiskové konference, které byly tlumočené do znakové řeči, do české znakové řeči, a mělo to obrovský ohlas.

Jinak kdyby někdo chtěl bližší informace, tak doporučuji bakalářskou práci paní bakalářky Terezy Bredlové, která vznikla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v Ústavu hudební vědy, která se jmenuje Úprava pořadů České televize pro zrakově a sluchově znevýhodněné diváky. Ono to vlastně souvisí s návrhem, s pozměňovacím návrhem ke sněmovnímu tisku 738, sněmovním dokumentem 5038 našeho pana předsedy Andreje Babiše, který navrhuje osvobození poplatků několika skupin občanů - a patří právě mezi ně i sluchově a zrakově postižení, protože se to týká pochopitelně i rozhlasového vysílání.

Jinak několik informací z České unie neslyšících. Ty informace nejsou úplně aktuální, ale odhaduje se, že v České republice je 500 až 800 000 sluchově postižených. Bohužel ta zpráva vládního výboru je poměrně stará, takže ten odhad je opravdu velmi přibližný. Prakticky neslyšících osob nad 70 decibelů, jejichž vada sluchu trvá od narození nebo vznikla před započetím nebo v průběhu školní docházky, je v České republice asi 7600. Tito lidé jsou většinou uživateli českého znakového jazyka.

Celkový počet takto neslyšících je však mnohem větší, protože ke ztrátě sluchu dochází s postupem věku. V České republice je zhruba 15 000 sluchově postižených, kteří se s vadou sluchu narodili nebo kterým ta vada vznikla v dětství. A dále je tady v České republice asi 4000 osob s praktickou hluchotou, to znamená, se ztrátami sluchu většími než 70 decibelů, a asi 3700 osob s úplnou hluchotou, to znamená, tam je ztráta větší než 90 decibelů.

No, já jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu, že kolem té mediální novely neproběhla opravdu širší debata, například ve spolupráci se soukromými provozovateli vysílání, tak zrovna tak si myslím, že by měla proběhnout poměrně široká společenská debata právě o naplňování potřeb neslyšících a nebo sluchově postižených.

Takže já vám děkuji za pozornost. Loučím se s vámi také ve znakové řeči. (Gestikuluje znakovou řečí.) Děkuji a na shledanou. A ještě něco. Ti, kteří mohou ve svých funkcích pomoci neslyšícím a nedělají to, tak ať (Gestikuluje znakovou řečí.) odejdou.

Děkuji.