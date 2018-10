Bláha (ANO): eNeschopenka není spasitelný nástroj

Vážené kolegyně, vážení kolegové, udělal jsem si asi tak sto poznámek, na které bych chtěl reagovat, ale nebudu. Byl jsem vyzván, abychom to zkrátili, takže vám řeknu jenom důležité věci. Rozhodně jako zaměstnavatel, který v dnešní době zaměstnává 200 lidí, tak nemám důvod, opravdu nemám důvod, abych byl ve střetu zájmů. Cítím to zrovna tak jako zaměstnanci, že to je křivda. Křivda pro ně, že nedostávají něco zaplaceno. Ale bohužel před deseti lety jsme zavedli nástroj, který měl faktický dopad na nemocnost, a ta se nám snížila o pět set tisíc - o pět set tisíc - za rok, jenom abyste měli představu. A za celých deset let nikdo, žádná strana nic neudělala pro to, abychom ten nástroj změnili tak, aby ti zaměstnanci tu křivdu necítili, abychom byli schopni to posunout a opravdu důstojně zainteresovali všechny naše občany do toho, aby si vytvářeli přirozeně tu rezervu a aby ti, kteří dokážou hospodařit, kteří nezneužívají, měli výhody.

Já říkám, eNeschopenka není spasitelný nástroj, protože jestliže půjde zaměstnanec odpoledne k doktoru, když měl ráno v pět být na pracovišti, tak co to asi vyvolá? Ve výsledku, kdyby všichni s rýmou šli v jeden okamžik marodit, tak by se třeba hromada krámů, ale i firem neotevřela vůbec. My bychom ani nezahájili jednání tady v Poslanecké sněmovně. To je potřeba si uvědomit.

Jiří Bláha ANO 2011

Lídr hnutí ANO pro Liberecký kraj v roce 2017

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A co se týče sick days, tak zkuste dojít do firem, kde to mají zavedené, a zkuste se zeptat těch manažerů, jak se to rozvinulo za těch pár let, kolik lidí to zneužívá pro to, aby si udělali volno mezi dnem pracovního klidu a dnem pracovního volna, když tam je jeden pracovní den. To znamená, že když končí neděle a v úterý je svátek, kolik lidí si vezme sick days jenom pro to, že chce být doma. Zkuste o tom přemýšlet.

Já osobně si myslím, že musíme jít úplně jinou cestou. Změnu systému musíme zavést a změnu důchodového a zdravotního pojištění. Já na to mám vymyšlenou věc, které dávám název aktivní salda občana, a hrozně rád na to s vámi budu diskutovat a otevřu to v hospodářském výboru i v kontrolním výboru a nadnesu to a budu rád, když na tom budete spolupracovat. Ale myslím, že každý z nás bychom si měli začít šetřit. Na druhé straně bychom měli vědět o tom, kolik vybíráme. A pokud nám zůstane víc než tomu, co s tím plýtvá, tak bychom měli být za to státem odměněni. To je nějaká myšlenka.

Takže za mě to je všechno. Já budu hlasovat pro zrušení karenční doby, protože si myslím, že je potřeba odstranit právě tu křivdu těch, kteří opravdu poctivě pracují. A budu čekat na to, že se přidáte ke mně a změníme a uděláme reformu důchodového a sociálního zabezpečení. Děkuji.

