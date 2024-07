Blaha (ODS): Fialova vláda plní bez lhaní své programové prohlášení

Lež a bída jako politika opozice?

V lednu 2022 zveřejnila vláda Petra Fialy své programové prohlášení. Na prvních třech místech bylo posílení orientace Česka na EU a NATO, stabilizace veřejných financí a penzijní reforma.

Celkem šlo o deset priorit vládnutí a jednu prioritu v podobě zlepšení politické kultury.

Měli bychom samozřejmě výsledky v každé části programu analyzovat. Ale na to bychom potřebovali dokument ještě obsáhlejší, než bylo samotné programové prohlášení, a to mělo 53 stran.

Navíc došlo v březnu 2023 k přepracování vládního programu kvůli dopadům války na Ukrajině. Kvalitní a seriózní žurnalistika by se tomu věnovala.

Bohužel žijeme ve společnosti, kde byla serióznost už dávno nahrazena senzacemi a glosami. To není chyba novinářů, protože ti pouze reagují na poptávku. Jinak by se neuživili. A možná to nikdy ani nebylo jinak, jenom jsme si pěstovali naivní mýtus o objektivní žurnalistice a redakčních poctivcích dohlížejících na demokracii.

Úlohou politiků je přenášet do veřejné diskuse názory svých voličů. A zároveň mají svým voličům srozumitelně vysvětlovat jak politické, tak společenské dopady politiky, kterou reprezentují a prosazují. Je to logické, protože voliči spíše naslouchají politikům, které pravidelně volí a podporují.

Co si však počít, když politici začnou lhát? Média jejich slova zopakují a voliči jejich lžím uvěří. Postupně se v lidech usazují vrstvy nesmyslů a fantasmagorií, které ovlivní jejich budoucí rozhodování. A protože média neplní tu idealistickou roli, tak zůstávají i zcela nehorázné lži viset v politickém prostoru, aniž by se jednoduše jejich původci označili veřejně za lháře.

Alena Schillerová na podzim roku 2022 prohlásila, že vláda hazarduje s budoucností Česka, protože prosadila rozpočet s deficitem 295 miliard. Bylo by prý „poctivé“ přiznat, že deficit za rok 2023 bude 470 miliard. S největší pravděpodobností totiž přemýšlela v intencích své vlastní práce. Její poslední výsledek za rok 2021 byl totiž deficit 420 miliard. Vláda Petra Fialy dokázala udržet státní rozpočet za rok 2023 v deficitu 289 miliard.

Karel Havlíček v polovině roku 2022 prohlásil, že do chudoby zamíří v roce 2023 až 30 % populace. Samozřejmě za to měla nést odpovědnost vláda Petra Fialy. Realita byla taková, že i v roce 2023 zůstalo Česko v rámci celé Evropské unie chudobou nejméně ohroženou zemí.

Omluvili se svým voličům? Kdepak. Nikdo to po nich nechtěl. Kdyby se jednalo o úlet v řádu procent či desítek procent, tak by se to dalo pochopit. Alena Schillerová jako bývalá ministryně financí mohla mít dílčí pochybnosti o schopnostech úřadu, jemuž donedávna šéfovala. Ale netrefit se o 175 miliard, což představuje 2,4 % HDP Česka? Tak to je buďto naprostá zoufalost a neznalost, nebo prachsprostá záměrná lež.

Karel Havlíček se mohl jako bývalý dvojnásobný ministr domnívat, že vzhledem k růstu cen fosilních paliv a výrobků z nich, koksu, benzínu a tak, se zvýší cenová hladina, což může chudobou ohrozit více lidí. Ale prohlásit, že třetina obyvatel se ocitne v bídě kvůli Fialovi? Tak to je mnohem víc než pouhá lež.

Pravda je, že Fialova vláda plní své programové prohlášení. Zkrotila vládní deficit, prosadila důchodovou reformu, nasměřovala Česko směrem k NATO a EU a splnila náš závazek vydávat na vlastní obranu alespoň 2 % HDP ročně.

A na rozdíl od Aleny Schillerové a Karla Havlíčka jí to šlo i bez lhaní..

Ing. Stanislav Blaha ODS

