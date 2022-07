Brož (ANO): Každá koruna filmové pobídky se znásobí

reklama

Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci,

já nebudu k tomuto bodu vystupovat jako celku. Zaměřil bych se na pozměňující návrh pana ministra Baxy, který říká, že maximální výše filmové pobídky bude činit 150 milionů korun. Jedná se tedy o zastropování filmových pobídek. Osobně s tímto návrhem rozhodně nemůžu souhlasit a vysvětlím proč, z jakého důvodu.

Filmové pobídky jako takové nefungují nebo nejsou vymyšleny jen tak proto, aby si nějaký filmaři něco mohli nafilmovat. Ale je to pobídka pro to, aby filmaři natáčeli u nás a utratili u nás peníze. Což jak státnímu rozpočtu, tak veřejným rozpočtům přináší další a další peníze. Země v celém světě bojují filmovými pobídkami o filmaře, protože velké produkce dokážou utratit miliardy korun v těch destinacích, kde se natáčí.

Ing. Lubomír Brož ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ten český audiovizuální průmysl dosáhl v roce 2021 rekordního obratu téměř 12 miliard korun. Překonal tím i nejlepší obrat 9,5 miliardy korun z roku 2019. Je to dané samozřejmě i díky tomu, že v covidu byly některé projekty pozastaveny a pokračovaly potom následně v roce 2020 - 2021. Nyní však nevím, jestli úplně víte, ale 800 milionů korun, které fond čerpá a má je připravené na pobídky, jsou vyčerpány a v podstatě už od ledna jsou filmové pobídky zastaveny. To znamená, dneska už nemůže přijít žádná produkce a ucházet se tady o to, že tady bude natáčet film.

Podle asociace producentů i hrozí velká krize v tomto, pokud do systému jednak nebudou přidány další peníze, ale je to samozřejmě otázka nejen toho dnešního dne, protože zase jenom pro informaci, každý rok je ve státním rozpočtu alokováno 800 milionů korun na filmové pobídky, s kterými hospodaří fond. V roce 2019 bylo přidáno 500 milionů korun na filmové pobídky, v roce 2021 300 milionů korun. Je vidět, že i všechny tyhle ty pobídky výrazně, výrazně pomohly příchodu filmařů.

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 4012 lidí

Funguje ten systém tak, že vlastně co u nás utratí, tak dostávají 20 % jako pobídku, pobídku zpátky. Existují na to mnohé studie, které hovoří o tom, jak každá koruna filmové pobídky se znásobí. Ono došlo k situaci od doby, kdy se zákon vytvářel, k tomu, že se obrat audiovizuálního průmyslu v podstatě zdvojnásobil. Přišly velké společnosti jako NETFLIX, Apple TV a další, a ty vytvářejí obsah, který tu dříve nebyl. Takže dneska takové ty klasické producentské společnosti jako nevím, Metro Goldwyn Mayer a tak dále, ty fungují, natáčejí dále, ale k tomu přišel obrovský zájem dalších nadnárodních společností o filmování.

Jak říkám, jednotlivé země se v tom předhánějí. Již dneska ty pobídky, které jsou u nás na 20 %, tak v okolních zemích, jako je Slovensko, Maďarsko, Pobaltské země, tak jsou mnohem vyšší, a proto samozřejmě dostávají přednost. Už od nás třeba, mám tady poznamenáno, z největších zahraničních hráčů, odešli například producenti seriálu Devil in the White City od producentů Martina Scorsese, Leonarda DiCapria, tam byl v hlavní roli (?).

Já bych se tedy vrátil, proč nemohu podpořit osobně tenhle ten pozměňovací návrh, tak abych to ještě úplně zjednodušeně představil. Mně se nelíbí to, že je to zaznamenáno v zákoně, protože ten zákon, když by se změnil, tak to bude trvat další, další léta. A co když za půl roku nebo za rok sem přijde produkce, která chce utratit u nás 3 miliardy, bude to nějaký fantastický, fantastický projekt, a my s tím nehneme, protože bychom museli upravovat zákon.

Chápu, že je to dneska nějaké kompromisní řešení domluvené i mezi Ministerstvem kultury. Mělo by to být krátkodobé řešení. Škoda, že tady ministr není. Já jsem měl otázku, jestli v novém připravovaném zákoně počítá rovněž se zastropováním té jednotlivé filmové pobídky nebo nepočítá s tím, ale my tímhle tím, jako státní rozpočet a veřejné rozpočty můžeme v budoucích letech přijít o nemalé prostředky. Proto tento pozměňovací návrh na sebe, za sebe určitě nepodpořím.

Děkuji vám za pozornost.

Psali jsme: Brož (ANO): Účelem je zamezení obchodování s kulturními statky z třetích zemí Brož (ANO): Vstup do režimu paušální daně a pro vznik povinnosti platit DPH poměrně nízký Brož (ANO): Lidé prostě chtějí, aby stavební řízení bylo rychlé Brož (ANO): Do právního řádu je nutno doplnit zásadu země původu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama