Červíček (ODS): Dálnice D11 a D35 u Hradce Králové budou bez poplatku

Nově by od příštího roku mohli řidiči využívat zdarma úsek D11 Sedlice – Kukleny (exity 84 – 90) a úsek D35 Sedlice – Opatovice nad Labem (exity 126 – 129). Bez poplatku už je 199 kilometrů dálnic, které většinou tvoří obchvaty měst nebo jimi prochází silnice I. třídy.

„Velmi děkuji ministru dopravy Danu Ťokovi, který po opakovaných osobních jednáních vzal v potaz argumenty Královéhradeckého kraje a Statutárního města Hradec Králové ohledně vyjmutí ze zpoplatnění části úseků dálnice D11 a D35. Jsem rád, že na základě těchto argumentů došlo k přehodnocení stanoviska příslušné komise na ministerstvu dopravy a řidiči tak budou moci využívat část dálnice bezplatně,“ uvedl náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Martin Červíček.

Královéhradecký kraj i Statutární město Hradec Králové ve své zásadní připomínce argumentovaly, že úseky dálnice D11 a D35 tvoří fakticky jihozápadní obchvat města a v nemalé míře slouží i pro místní dopravu. Uvedené úseky dálnic představují vhodnou trasu i pro dálkovou tranzitní dopravu. Jde o směr od Náchoda a Trutnova (příjezd do Hradce Králové po silnici I/33), od Jičína (příjezd do Hradce Králové po silnici I/35) a od Nového Bydžova (po silnici II/324) pokračující dále do Pardubic (po silnici I/37) a opačně. Za současného stavu musí tato tranzitující vozidla, která nemají kupón časového zpoplatnění a tomuto druhu zpoplatnění podléhají, užít silnice na území města Hradec Králové (I/35, I/31 a I/37), případně silnici II/324 na území obce Opatovice nad Labem.

„Oceňuji krok ministerstva dopravy, který krajské metropoli přinese nejen zlepšení osobní dopravy, ale především bude město bezpečnější, méně zatížené exhalacemi z nákladních automobilů a zlepší se zde tranzitní doprava, počínaje Koutníkovou ulicí a křižovatkou Mileta u Fakultní nemocnice Hradec Králové konče,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.

Dálniční známka není od začátku letošního roku potřeba na D3 kolem Veselí nad Lužnicí, na D6 mezi Chebem a Karlovými Vary, na D55 kolem Otrokovic, bez poplatku je také D52 u Pohořelic nebo část dálnice D46 u Hněvotína, což umožňuje bezplatné využití obchvatu Olomouce na dálnici D35.

V minulosti byly od poplatku osvobozeny úseky na D1 kolem Brna nebo na dálnici D3 kolem Tábora, D6 u Chebu a D10 kolem Mladé Boleslavi. V další vlně pak ministerstvo dopravy umožnilo bez poplatku vjezdy do Prahy pro obyvatele okolních obcí kolem Prahy, tedy úseky na D6, D7, D10 a D11.

