Česká Lípa chce na opravu atletické dráhy na městském stadionu žádat dotaci

V roce 2024 by se chtělo město Česká Lípa pustit do opravy atletické dráhy na městském stadionu v České Lípě. Na náročnou investici, jejíž cena je odhadnuta na cca 36 mil. Kč, chce město získat dotaci z Národní sportovní agentury. Zastupitelé na svém zářijovém jednání proto odsouhlasili povinnou finanční spoluúčast v případě, že by město dotaci získalo.

Z výzvy Národní sportovní agentury by mohlo město získat až 70 % uznatelných nákladů, spoluúčast města je tak odhadnuta na cca 15 mil. Kč. Stavební práce by mohly být zahájeny v roce 2024, hotovo by pak mělo být do konce roku 2025.

V rámci investice město plánuje opravit kompletně nejen atletickou dráhu, ale také upravit fotbalové hřiště, vybudovat zde systém automatické závlahy a pořídit nové umělé osvětlení areálu.

„V České Lípě se nyní pracuje na několika velkých projektech, nezapomínáme ale ani na sportovce. Uvědomujeme si, že stav atletické dráhy opravdu není dobrý. O dotaci nyní žádáme již potřetí a znovu nemáme jistotu, zda budeme úspěšní. I v případě, že dotaci nezískáme, jsme připraveni do rozpočtu na příští rok uvolnit potřebné finanční prostředky, abychom stavbu mohli zahájit. Projekt i stavební povolení máme, doufám, že se nám tedy podaří vysoutěžit i zhotovitele,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová a doplnila, že děkuje za širokou podporu tohoto projektu mezi českolipskými zastupiteli.

