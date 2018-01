Chvojka (ČSSD): Premiér nemůže říct, že si lze objednat trestní stíhání

Hezké odpoledne, dámy a pánové.

Tak debata se opět rozmělnila a je delší, než jsem čekal. Od toho merita věci jsme se dostali k tomu, jestli jsou evropské fondy škodlivé, nebo nejsou škodlivé. Myslím si, že to sem nepatří. Já bych se chtěl trošku vrátit k tomu, o čem se zde opravdu jedná a chtěl bych se zmínit o dvou věcech.

Ta první věc. Já jako právník, jako poslanec, jako bývalý ministr pro legislativu, jsem šokován tím, co dneska řekl pan premiér a to je to, že žijeme v zemi, kde se může objednat trestní stíhání. Já samozřejmě bych v takovém státě nechtěl žít, v tom žít nemůžu a věřím, že to snad bylo řečeno jenom v nějakém rozrušení, protože tohleto prostě není možné. Určitě je právem každého podezřelého bránit se, jak může směskou různých pravd, polopravd, lží, pololží. Ale pokud to řekne premiér této země, tak je to samozřejmě pro tuto společnost ničivé a devastující.

Ostatně je potřeba zmínit to, že - jak vůbec toto - a už to zmínil kolega Zaorálek - může premiér této země říci, když i my teda, to přiznávám, poslední čtyři roky jsme v té vládě seděli - měsíc už v ní nejsme - ale ty poslední čtyři například Ministerstvo spravedlnosti řídila ctěná kolegyně Válková a teď pan kolega Pelikán. Jak je teda toto možné, že tedy máme společnost, kde si můžete zaplatit, nebo objednat trestní stíhání? To je minimálně pochybení, pokud by k tomuto - a tomu opravdu nevěřím, protože to bych se musel z této republiky odstěhovat - pokud opravdu toto je možné, tak kde je odpovědnost například ministra spravedlnosti?

Protože přece nad tím vyšetřovatelem, kterého já vůbec neznám, tak přece ho prověřuje, nebo ho prověřovalo Městské státní zastupitelství, Vrchní státní zastupitelství - tyto dvě důležité instituce. Jak to, jak to tedy, že někdo může říkat, že tady můžeme stíhat na objednávku? To je teda - jak jsem četl v pondělí v jednom mém oblíbeném týdeníku - kompromitace, nebo kompromitování spravedlnosti a to je přece v demokratické společnosti nevhodné, nemožné, nechtěné a opakuji, je to zničující. Tohle přece nemůže takhle fungovat. Premiér této země nemůže říct, že v České republice si lze objednat trestní stíhání.

Já v takové zemi žít nechci a věřím, že tomu tak není. Ale kde je nějaká zodpovědnost? Kde je zodpovědnost ministra spravedlnosti například, pokud by tomu tak bylo? A já mám tedy na pana ministra Pelikána - on už tady nesedí bohužel, nevidím ho. Tak snad to poslouchá. Za prvé bych se ho chtěl zeptat, nebo vyzvat, aby předložil zprávu o vývoji odškodnění za nesprávný úřední postup. Tedy za ta nezákonná trestní stíhání, či obvinění, ke kterým bezesporu dochází v každém státě. V každém státě, v Americe, v Německu - všude se stane to, že jste nespravedlivě stíhán. Ale pochybuji, že to jde, že jde u nás o systémovou chybu.

Rád bych se pana ministra spravedlnosti zeptal, zda může potvrdit, že Ministerstvo spravedlnosti nestíhá včas žádosti vyřizovat, to znamená ty žádosti, o kterých jsem mluvil - nesprávný úřední postup, nezákonná trestní stíhání - a zda o této věci jednal, či zda o této věci bude jednat s nejvyšším státním zástupcem.

Neboť je to právě vláda, která odpovídá za trestní politiku. Právě vláda, v jejímž čele stojí premiér Babiš, který říká, že tady máme systém, kdy si můžete objednat trestní stíhání na objednávku. Takže já tomu absolutně nerozumím, pro mě to je zničující, když si přečte občan - teď je jedno, na jakém serveru - palcové titulky "Lze si objednat trestní stíhání na zakázku". To je přece pro naši společnost devastující. Když si to přečte normální člověk, tak co si o tom bude myslet - že prostě žije ve státě, ve kterém by žít neměl. Ale pokud by samozřejmě něco takového bylo možné, pokud něco takového v tomto státě je možné, tak je zodpovědnost právě toho premiéra, který to říká. A minimálně je to zodpovědnost ministra spravedlnosti, který má dohled nad řízením státního zastupitelství.

Děkuji.

JUDr. Jan Chvojka ČSSD



autor: PV