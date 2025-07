„Fico získal víc, než se říká.“ Zaorálek ke slovenské otočce

Lubomír Zaorálek (SOCDEM) bude v letošních parlamentních volbách kandidovat v Moravskoslezském kraji jako dvojka za hnutí Stačilo!. Informaci potvrdil ve vysílání XTV v pořadu Za čárou, který se dále věnoval už jen zahraničním tématům. Pořad moderovala Alexandra Mynářová.

Moderátorka připomněla, že slovenský premiér Robert Fico si telefonoval s německým kancléřem Friedrichem Merzem, s nímž hovořil o dodávkách ruského plynu a novém balíku protiruských sankcí. A chtěla vědět, jak rozhovor vnímá někdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Zajímal ji také hostův názor, zda se dá hovořit o ostudě, že se premiér Petr Fiala není schopen s Ficem setkávat.

„Merz uvedl, že spolu mluvili prakticky denně. To je zajímavé – pokud spolu skutečně mluvili každý den, znamená to, že Robert Fico pravděpodobně získal víc, než co vyplývá z obecných formulací oficiálního prohlášení,“ zdůraznil Zaorálek.

A pokračoval: „V tom prohlášení se mluvilo o tom, že se Evropská komise bude snažit zabezpečit energetické dodávky na Slovensko a podobně. Takže si myslím, že zřejmě Robert Fico v něčem uspěl, což pravděpodobně nemáme v žádném psaném textu. A taky je to pro mě zajímavé proto, že zatímco český premiér posílá dopis, ten německý, který řeší stejné téma, s Ficem denně mluví a nakonec mu poděkuje za jeho přístup. Takže mi to připadalo docela přesné, co řekl Robert Fico – že by možná bylo dobré, kdyby se Slovensko a Česko dokázaly potkat a říkat si ty věci přímo do očí.“

Dopis, který poslal český premiér slovenskému, má za ukázku toho, kam se ČR dostala. „Našemu nejbližšímu sousedovi se posílají dopisy, když se mu chce něco sdělit. A něco se mu doporučuje místo toho, aby se náš premiér snažil pochopit, o co se Ficovi jedná,“ uvedl Zaorálek a dodal, že pro Slovensko bylo odseknutí od ruského plynu skutečně vážným problémem.

Fico podle někdejšího ministra zahraničních věcí chtěl, aby mu Evropská komise pomohla problém řešit, aby mu poskytla garance, že Slovensko nezůstane v nepříjemné situaci samo. A český partner místo toho, aby přemýšlel, jak sousedovi pomoci, nabádal, aby se ve jménu evropských hodnot Slovensko přizpůsobilo většinovému stanovisku. Merzova komunikace svědčí o úplně jiném přístupu a je divné, že současná česká reprezentace není něčeho podobného ve vztahu ke Slovensku schopna.

„Pokládám za ostudu, že nejsme schopni setkávat se spolu, bavit se. Žijeme tu spolu ve střední Evropě řádku let. Kdyby se cokoliv semlelo, tak bychom to vždycky měli řešit společně, ať je to oblast bezpečnosti nebo čehokoliv jiného. Vždycky jsem byl stoupencem toho, abychom dokázali třeba nákupy drahé vojenské techniky dělat společně. A mrzí mě, že se to nedařilo. Máme třeba každý jiná letadla. Připadá mi absurdní, že když se cokoliv stane – a my nevíme, co přijde zítra – tak bychom se měli chovat jako někdo, kdo může jako první pomoci, protože máme k sobě nejblíž. A místo toho si posíláme dopisy. To je ostuda,“ řekl Zaorálek.

Moderátorka Mynářová zmínila, že někteří zpochybňovali garance Evropské komise. „Říkali, že Evropská komise nemůže nic garantovat,“ uvedla Mynářová.

Někdejší ministr se však domnívá, že Ficovi se určitého ujištění a záruk dostalo, ačkoliv nikde není nic napsáno. „Připadá mi dost pravděpodobné, že něco tam padlo. Fico se přece jen jakéhosi výsledku dočkal, něco má. Co to je, se možná dozvíme až časem,“ domnívá se politik.

Evropská legislativa je jako pavučina

Dalším tématem byla nevydařená migrace. „Německo migraci nezvládlo, řekl také Merz – má ještě šanci to napravit?“ zeptala se moderátorka.

Zaorálek připustil, že migrační problém nás zřejmě neopustí. „Mluvilo se o migračním paktu. Teď se o něm moc nemluví. Řecko vyhlašuje, že vůbec nebude na svém území přijímat žádné azylanty. Pokud přijedou, dá je rovnou do vězení. Dokonce nasazuje vojenská plavidla, aby hlídala břehy. Takže Řecko sdělilo, že porušuje úplně všechny principy. Ten pakt se ocitá úplně bokem,“ řekl Zaorálek a připomněl, že také Polsko vyhlásilo, že nebude migrační pakt respektovat.

PhDr. Lubomír Zaorálek SOCDEM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To ještě udělal Donald Tusk. A teď vidíme, že Řecko podobně jednostranně vyhlašuje opatření, která jdou nad rámec všeho. A všichni to nakonec nechají být,“ soudí politik SOCDEM.

Jsme podle něj svědky porušování pravidel, na nichž EU dosud stála, jako je třeba zásada propustnosti hranic. „Dělají se kontroly, které dříve byly nemyslitelné. EU prochází velkou zkouškou,“ zdůraznil Zaorálek.

Fotogalerie: - Konečná a Maláčová

Evropský parlament a Evropská komise podle něj přijímají legislativní opatření a pravidla, která nejsou dodržována. A neexistuje žádný nástroj, jak to vyžadovat. „Máme strašně moc legislativy, ale ta legislativa je jako pavučina, která drží pohromadě jenom velmi slabě. Problém je trvalý a hlubší. Skoro si myslím, že EU podobným způsobem těžko může pokračovat. Některé věci budou chtít zásadně změnit. Takhle se pokračovat nedá,“ soudí politik.

Potřeba pracovní síly

Za nešťastné považuje, že migraci řeší každá země samostatně. A některé státy kromě boje s nelegální migrací navíc řeší také nedostatek pracovní síly. „Najednou je vidět, jak systém praská ve švech, jak nefunguje. Je velká veřejná nespokojenost se situací. To se musí řešit. Německo i Itálie zároveň potřebují pracovní sílu, která chybí a které se stále nedostává. Kuriózně podobný problém řeší i USA, kde jižní státy počítají s přílivem pracovní síly a zároveň se bojuje s migrací. Situace je schizofrenní a nemá jednoduché řešení,“ domnívá se Zaorálek.

Mynářová připomněla, že podle posledního průzkumu lidé přestávají být spokojeni s migrační politikou Donalda Trumpa. „V jižních státech USA přímo počítají s přílivem sezónních dělníků, např. na sběr pomerančů na Floridě,“ zdůraznil politik. Absence pracovní síly podle něj docela zásadně likviduje tamní byznys. „Tvrdé principy boje s migranty se tam střetávají s tím, že je potřeba lidí a práce. Migrace by to do jisté míry zaručovala,“ řekl politik.

Otázkou podle něj zůstává, jak to udělat, aby migrace byla bezpečná. Aby se do země dostali jen lidé, které ekonomika potřebuje. A nebyla tam rizika, že zároveň přijdou i ti, které systém nechce. „Držet to pod kontrolou se dá, pokud se migrace udrží na určité úrovni. A to je těžké pro každého. V případě Evropy se zdá být skoro nemožné vytvořit jedna pravidla pro celou EU,“ obává se Zaorálek.

Sankce narážejí na Čínu

Mynářová se pak zeptala, jestli osmnáctý balík protiruských sankcí je dostatečně tvrdý na to, aby změnil chování Vladimira Putina a donutil ho jednat o příměří a o míru. „Sankce fungují pouze ve chvíli, kdy je na nich široká shoda a jsou neprodyšné,“ zdůraznil politik.

Uvedl, že ve chvíli, kdy sankce vymáhají pouze některé země, fungovat nebudou. V současnosti narážejí především na Čínu. „Pokud převážná většina světa sankce nerespektuje, nejsme schopni ten kruh uzavřít,“ domnívá se Zaorálek.

Psali jsme: VIDEO Na tiskovce STAČILO! jedna otázka pořád dokola. Až to rozsekl Zaorálek Zaorálek (SOCDEM): Válka skončí, ale Ukrajina zůstane autoritářským oligarchickým státem Zaorálek (SOCDEM): Máme toho nejprázdnějšího prezidenta Pavel na Colours. Zaorálek se směje: Pět bodyguardů