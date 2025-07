Ministr Ženíšek: Posuzování etiky jsem u umělé inteligence vynechal

Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si dovolím hned reagovat, ať ty myšlenky nezapadnou. A dovolím si některé výhrady paní senátorky opravit. Nebo uvést na pravou míru. 1 500 připomínek nereflektoval tento návrh zákona?

Naopak já, když jsem nastoupil a převzal jsem tento návrh zákona v nějaké rozdělané podobě a v nějakém čase, tak se mi podařilo těch 1500 připomínek dostat do podoby, že připomínkami buď přestaly být, nebo naopak souhlasily s tím, jak je návrh zákona napsán. Troufnu si říct, že jsem možná jediný v této zemi, který za ten rok a půl zná velmi detailně tu plejádu názorů jednotlivých 180 organizací, kdy se zabývají výzkumem 16 rozpočtových kapitol. Každý z nich, paní senátorko, to vidí úplně jinak a má nějaký jiný pohled, jinou prioritu. Přesto se na vládu pod mým vedením tento návrh dostal bez jediného rozporu od povinných připomínkových míst.

Tato vaše poznámka, že tam byl i rozpor s ministerstvem financí, se objevovala už v průběhu prvního čtení v debatě v Poslanecké sněmovně. Takto jsem to kolegovi Špičákovi a Raisovi vysvětlil. Uznali, že tomu tak v praxi skutečně bylo.

Téma dotace, a že část systému by chtěla, aby to byl příspěvek... Věčné téma, o které se zasadil váš tehdejší ministr Plaga, který usiloval o to, aby to zůstalo právě dotací. To už byla součást té novely neprojednané z roku 2020. To, že to někteří chtějí jako příspěvek, je normální, má to nějakou výhodu, zkrátka nějakou možnost si s těmi penězi dělat i jiné věci. Ta dotace zase z pohledu toho, kdo ty peníze dává, má taky nějaké výhrady.

Rada vysokých škol, která to měla jako jednu ze svých výhrad, než se začal projednávat zákon v Poslanecké sněmovně, sama svým usnesením tuto výhradu stáhla.

A poslední, neříkám to nějak ve zlém nebo chci skutečně opravit to, co tady zaznělo, jsou to výhrady, které zazněly i v Poslanecké sněmovně od kolegů z hnutí ANO, taky velmi často zmiňovaná výhrada. Etická komise směrem k AI, že to zbrzdí celý ten proces odvětví, které je velmi dynamické. Byla to jedna z prvních mých připomínek vlastní a přicházeli jsme do druhého čtení s mým pozměňujícím návrhem, kde já jsem vynechal nebo nechal vynechat z toho návrhu zákona tuto podmínku, takže to tam není.

Co se týká specifického výzkumu, ten se zkrátka ruší, protože je většinou odborníků z akademické sféry považován jako zastaralá kategorie. Já nijak nechci to hodnotit, ale je to reakce nebo spíše vyslyšení požadavku ze strany systému. Tolik jenom k některým těm výhradám, které zazněly. Děkuji.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. TOP 09



