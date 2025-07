Senátor Grulich: Závidíme jiným zemí jejich podporu výzkumu

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, možná tak trochu tiše závidíme některým zemím, kde je výrazně a bohatě financován a podporován výzkum a kde je financována věda. Možná závidíme jejich start-upy, jejich ekonomický rozvoj, dokonce tiše závidíme i jejich kvalitnější univerzity. To všechno má věda a výzkum společného a je to provázáno. U nás to je bohužel spíše druhořadá záležitost. Věda a výzkum ale není žádný luxus, je to investice do naší budoucnosti, jsou to klíčové nástroje, díky kterým vznikají nové léky, lepší diagnostika nemocí, čistší energie, moderní technologie atd. V neposlední řadě lepší věda a výzkum dokáže velmi zkvalitnit vysokoškolské vzdělávání v České republice. Jak jsme se dočetli, zákon z roku 2002 byl samozřejmě v pokračující moderní době naprosto zastaralý a nedostačující.

Kdybych tady měl zmínit nebo vypíchnout, co ještě nebylo tady úplně řečeno, bylo tady málo podpory pro spolupráci výzkumu a praxe. Tento nový zákon zavádí jasná pravidla pro transfer znalostí, tedy jak dostat nápady do praxe a využít je ve firmách, ve start-upech nebo ve službách. Slyšeli jsme, že se neřešila moc etika. Etika ve výzkumu a ve vědě zavádí etické komise a pravidla, která musí výzkumné organizace dodržovat, aby se předešlo podvodům nebo manipulaci s daty. Nebyla jasná pravidla pro mezinárodní spolupráci, což je velice důležité. Nově vytváří prostor pro jasné dohody a sdílení výsledků mezi českými a zahraničními vědci. Výzkum byl zranitelný vůči hrozbám, které v té době neexistovaly. Dnes zavádí povinnost zpracovat bezpečnostní koncepci a hodnotit rizika, cizí vlivy, hackerské útoky atd.

Byla velice malá podpora pro otevřenou vědu. Prakticky výsledky mají být dostupné co nejširšímu publiku, pokud to jde. Já bych tedy poprosil o podporu toho zákona, chtěl bych poděkovat, že se to dotáhlo do této podoby, i když můžeme říct, že to není stoprocentní, ale rozhodně ten krok, který se udělal za tu dobu, pomůže naší vědě, pomůže výzkumu, pomůže zlepšit vysokoškolské vzdělávání, pomůže dát transparentní pravidla a uspořádat vizi.

Děkuji a prosím o podporu.

