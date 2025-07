Dohoda větší než rozpočet ČR. Oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump (79) oznámil „rozsáhlou“ obchodní dohodu s Japonskem – označil ji za „možná největší dohodu, jaká kdy byla uzavřena“.

Jenže teď přišel velký obrat.

Podle všeho jde o víc než jen o cla. Trump oznámil, že na jeho „pokyn“ Japonsko investuje v USA ohromujících 550 miliard dolarů, v přepočtu asi tak 11 500 miliard korun, tedy asi 11,5 bilionu. Pro srovnání, rozpočet České republiky na rok 2024 počítal s výdaji asi 2,2 bilionu korun, což je tedy asi pětina americko-japonské obchodní dohody. Podle Trumpa by 90 procent zisku zůstalo v Americe – a vznikly by „statisíce pracovních míst“.

Na sociální síti Truth Social Trump naznačil, jakých sektorů se tato velká obchodní dohoda má týkat. Má jít o automobily, nákladní automobily, rýži a další produkty.

„Právě jsme dokončili rozsáhlou dohodu s Japonskem, možná největší dohodu, jaká kdy byla uzavřena. Japonsko na můj pokyn investuje 550 miliard dolarů do Spojených států, které obdrží 90 % zisku. Tato dohoda vytvoří stovky tisíc pracovních míst – nic podobného tu ještě nebylo. A co je možná nejdůležitější, Japonsko otevře svou zemi obchodu s osobními a nákladními automobily, rýží a některými dalšími zemědělskými produkty a dalšími věcmi. Japonsko bude platit Spojeným státům reciproční cla ve výši 15 %. Pro Spojené státy americké je to velmi vzrušující doba, a to zejména proto, že budeme mít se zemí Japonsko i nadále vždy skvělé vztahy. Děkujeme vám za pozornost, kterou této záležitosti věnujete!“ napsal Trump na Truth Social.

Britská BBC doplnila, že uzavření dohody uvítal i japonský premiér Šigeru Išiba, který zdůraznil, že dohoda bude znamenat snížení amerických cel na vozidla a jejich součástky z 25 % na 15 %.

Šigeto Nagai z výzkumné firmy Oxford Economics konstatoval, že plánovaná investice Japonska v USA, která je uvedena v oznámení, „bude obrovským impulzem pro obnovu USA a bude odpovídat Trumpovu příběhu o oživení americké výroby a vytvoření více pracovních míst“.

Americká zpravodajská stanice CNN upozornila, že dohoda USA a Japonska se může ještě rozšířit. Ale nebude to snadné, protože už dosavadní jednání prý byla velmi tvrdá.

Obě strany dříve označily jednání za napjatá. Na otázku ohledně možnosti uzavření obchodní dohody s Japonskem v červnu Trump novinářům na palubě Air Force One odpověděl: „Jsou houževnatí. Japonci jsou houževnatí.“

S EU zatím nedošlo k žádné dohodě.

