Čižinský (Praha sobě): O důvěryhodnosti politika nemá rozhodovat policie, soudce ani státní zástupce

reklama

Požádali jsme pražské Piráty o schůzku. Jiří Pospíšil má totiž zatím důvěru pirátských zastupitelů, i když by koalice i bez něj měla dost hlasů.

Chceme argumentovat, že o důvěryhodnosti politika nemá rozhodovat policie, soudce ani státní zástupce, ale zastupitel.

Jinak by Piráti podle těchto zveřejněných pirátských pravidel mohli hlasovat třeba pro náměstka Milana Jančíka, Oldřicha Lomeckého, Marka Ječménka, Tomáše Hrdličku nebo pro lidi z SPD nebo KSČM.

Držte nám prosím palce, ať se nám Piráty podaří přesvědčit!

Mgr. Jan Čižinský



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Text našeho dopisu:

Vážený pane předsedo zastupitelského klubu Pirátů, vážené členky a členové zastupitelského klubu Pirátů,

obracíme se na Vás v souvislosti s odhalením reportérů Deníku N, že to byl současný pražský náměstek Jiří Pospíšil, kdo organizoval schůzku s mafiány v Itálii v roce 2018. To, co se může jevit jako detail, je ve skutečnosti zcela novou a průlomovou informací. Znamená to totiž, že to byl Jiří Pospíšil, kdo vytvořil organizovanou skupinu, která pak vydírala pražské dodavatele. Ukázalo se, že tvrzení, že Michala Redla seznámil s Petrem Hlubučkem právě Jiří Pospíšil s Jiřím Fremrem, bylo pravdivé.

Jiří Pospíšil je tedy tím, kdo před volbami v roce 2018 zorganizoval schůzku se spolupracovníkem Radovana Krejčíře Michalem Redlem. Na schůzce v Itálii se evidentně řešilo zajištění politického vlivu a politického krytí Jiřímu Fremrovi a Michalu Redlovi a jejich lidem z vyděračské skupiny. A tento politický vliv a politické krytí mělo být zajištěno na pražském magistrátu ze strany Jiřího Pospíšila za TOP 09 a Petra Hlubučka za STAN. Za politický vliv a politické krytí pak měly být peníze získané vydíráním děleny podle dohodnutého klíče i mezi politické subjekty.

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 11% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10162 lidí

Přitom informace, že Michal Redl byl spolupracovníkem Radovana Krejčíře, byla notoricky známou informací minimálně od mimořádného pražského zastupitelstva v roce 2017, kdy se řešilo, že je s Michalem Redlem v čilém kontaktu Stanislav Polčák z hnutí STAN.

Jiří Pospíšil tedy zorganizoval první klíčovou schůzku a seznámil hlavní aktéry. A jako měl Mirek Topolánek Marka Dalíka, Petr Nečas Janu Nagyovou, tak Jiří Pospíšil měl na špinavou práci Jiřího Fremra a přes něj byl se zločineckou skupinou v kontaktu. Na tom nic nezměnil ani fakt, že se Jiří Pospíšil nakonec s Petrem Hlubučkem rozhádali.

Není snad ani třeba psát, že bez politického krytí by skupina vyděračů nezískala žádné peníze, protože bez zaštítění Jiřím Pospíšilem za TOP 09 a Petrem Hlubučkem za STAN by žádný dodavatel nevěřil, že by mohl nějakou zakázku nezískat nebo ztratit.

Vážení zastupitelé,

uvedené skutečnosti mají dvě oddělené roviny, rovinu trestněprávní a rovinu politickou. Trestněprávní rovinu nechme orgánům činným v trestním řízení. Jako komunální politici máme řešit rovinu politickou. Výše uvedené skutečnosti nebyly známy voličům před volbami. Jsou ale známy nyní. Dnes není pochyb o tom, že Jiří Pospíšil nese minimálně politickou odpovědnost za zorganizování zločinecké vyděračské skupiny, že lhal a křivě přísahal jako kdysi Michal Hašek a že je ze strany podsvětí vydíratelný.

V současné době má náměstek Jiří Pospíšil důvěru všech zastupitelů za Pirátskou stranu. Vyzýváme Vás, abyste svoji důvěru v Jiřího Pospíšila přehodnotili. Vaše koalice má dost hlasů i bez Jiřího Pospíšila. Mít Jiřího Pospíšila za náměstka je ostudou hlavního města Prahy.

Náměstka primátora volí zastupitelé, o důvěře v něj nerozhodují ani policisté, ani státní zástupci ani soudci, ale Vy, zastupitelé za Pirátskou stranu. Jsme si zcela jisti, že teď je chvíle zabojovat za slušnější pražskou politiku i když to může znamenat dočasnou nejistotu funkcí a křesel.

Rozpomeňte se na protikorupční začátky Pirátské strany a pomozte nám odvolat Jiřího Pospíšila.

Navrhujeme svolání společné schůzky našich klubů, kde bychom se poradili o dalším postupu.

S pozdravem

Jan Čižinský

Hana Třeštíková

Adam Scheinherr

Psali jsme: Čižinský kvůli Pospíšilovi napsal Pekarové. Hodně neobvyklá výzva Prokop (ANO): Čižinský není Mirek Dušín, apelem na rezignaci Pospíšila dost možná kryje něco jiného „Ostuda, stýká se s mafiány!“ Pražské zastupitelstvo oživil od pultíku Jan Čižinský Jak to bylo na Topol Show i na magistrátu. Hlas svědka obého

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE