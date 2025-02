Čunek (KDU-ČSL): Neděle s bezdomovci

Mgr. Adéla Šípová byl položen dotaz

Tvrdíte, jak s nimi chcete bojovat, ale můžete tedy definovat, co to přesně je? A kdo by tedy vás měl posuzovat, co je a co není dezinformace, když se často pravda ukáže až časem? A nemyslíte, že větší problém je všudypřítomná cenzura, např. když nesmíte řadu věcí a problémů nazývat pravými jmény, p...

