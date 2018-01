Cvalín (KSČM): Nenechme si ekonomicky rozvrátit republiku zvolením Drahoše

Musíme si uvědomit jednu zásadní věc. A to, že Česká republika je takzvané srdce Evropy. A každý významnější stát, který může svojí politikou ovlivňovat jiné země ku svému prospěchu, stojí o to, aby měl vliv na Českou republiku, která je, ačkoli slýcháváme v médiích opačný názor, významným hráčem v Evropě. Už v dávných dobách každý usiloval o to, aby mohl mít svůj vliv na české země. Česko vždy bylo důležitou zemí a to hlavně kvůli tomu, že leží uprostřed Evropy.



Mnozí odpůrci současného prezidenta Zemana mu vytýkají, že Česko žene do náruče Ruska a Číny. A to jen kvůli tomu, že s těmito státy má pozitivní ekonomický vztah.

Naposledy české firmy v Moskvě podepsaly smlouvy a dohody za 19 miliard korun. Tato spolupráce se například týká při výrobě traktorů Zetor, nebo leteckých motorů od GE Aviation. Tyto a další smlouvy byly podepsány na česko-ruském podnikatelském fóru za přítomnosti prezidenta Zemana. Ale ti, co neustále skrze média říkají národu, že je M. Zeman agentem Kremlu, tak si vůbec neuvědomují, jaký ekonomický přínos je pro ČR a její obyvatelé ekonomicky spolupracovat se zeměmi, ze kterých profitujeme.



Položme si otázku: Je v národním zájmu, aby Česká republika ekonomicky spolupracovala s USA, Francií, Izraelem, Německem, Ruskem, Čínou a s dalšími státy? Ano, toto je přeci v národním zájmu Česka.



A teď si položme tu samou otázku, akorát některé státy z toho vynecháme: Je v národním zájmu, aby Česká republika ekonomicky spolupracovala s USA, Francií, Izraelem, Německem? Ale ne s Ruskem a Čínou? Toto přeci není v národním zájmu České republiky. Dokonce i USA a další státy obchodují jak s Ruskem, tak i Čínou. A Česko v žádném případě nesmí zůstat stát v rohu a musí být i nadále aktivní. Tak, jako doteď.



To, že aktivně ČR, zejména díky prezidentovi Zemanovi, obchoduje s Ruskem, Čínou, USA a dalšími státy, je pro nás velké plus. Nelze v dnešní době říct, že budeme obchodovat jen s některými státy. Pokud z jakéhokoli státu vyklidíme své pozice, naše místo zaujme ihned někdo jiný.

Petr Cvalín KSČM

Takže ano: Zájmem České republiky je obchodovat i s Ruskem a Čínou. Mimochodem, na tyto dvě země může mít názor každý, jaký chce. Ale podstatné je to, jaký ekonomický přínos budeme z obchodu s těmito státy. A zatím, díky prezidentovi, z toho máme nemalý ekonomický přínos.



Je docela pravděpodobné, že pokud by byl J. Drahoš prezidentem, Česká republika by přestala obchodovat s mnoha státy. A občané by tuto změnu zanedlouho pocítili.



Rozdíl mezi Drahošem a současným prezidentem Zemanem je veliký. A to, i co se týče ekonomiky. Jiří Drahoš nemá takové politické zkušenosti, jako M. Zeman. Lidé si volí prezidenta i kvůli jeho politickému přehledu. A hlavně pro to, co pro ČR a její občany může ještě vykonat. Jaký má vlastně J. Drahoš politický přehled? To, že ¨jakožto předseda Akademie věd se stýkal s politiky? A to hlavně s bývalým ministrem financí Kalouskem. Mimochodem, Drahoš se o Kalouskovi vyjadřuje velmi pozitivně. A věřím tomu, že každý slušný občan ví o tom, jaké, a teď s prominutím, prasárny , nadělal občanům Kalousek. Byl bych velmi nerad, aby se Kalousek stal premiérem. Stačilo to, co dělal, když byl ministrem financí. Bohužel musíme konstatovat, že J. Drahoš je s největší pravděpodobností provázán s Kalouskem a TOP 09.



Budoucí prezident velkou měrou ovlivní směřování ČR. A nejen já bych byl velmi rád, aby se Česká republika držela aktuálního kurzu, který prezentuje M. Zeman svými činy. Nenechme si ekonomicky rozvrátit republiku zvolením Drahoše.



Ten, kdo volí současného prezidenta Zemana, nemusí být jeho horlivý příznivec, ale podstatné je, že spolu se Zemanem volí PRO NÁRODNÍ zájmy.



Kdo volí Drahoše, de facto volí politickou loutku, kterou ovládají rádoby elity. J. Drahoš, jak jste si mnozí všimli, je svými názory velmi proti národní.

