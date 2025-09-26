David (SPD): Komunikace Ursuly von der Leyen opět předmětem vyšetřování

27.09.2025 16:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyšetřování předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen

David (SPD): Komunikace Ursuly von der Leyen opět předmětem vyšetřování
Foto: Archiv Ivana Davida
Popisek: Ivan David

Mobilní telefonní komunikace Ursuly von der Leyenové je opět předmětem vyšetřování Tentokrát se jedná o textovou zprávu, kterou francouzský prezident Emmanuel Macron zaslal předsedkyni Evropské komise. Komise odmítla textové zprávy zveřejnit na základě žádosti o svobodný přístup k informacím.

Evropská komise je předmětem nového vyšetřování kvůli tomu, že nezaznamenala a nearchivovala komunikaci předsedkyně Ursuly von der Leyenové. V úterý to oznámila evropská ombudsmanka Teresa Anjinho.

Vyšetřování se zaměřuje na textovou zprávu, kterou von der Leyenová údajně v lednu obdržela od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona prostřednictvím šifrované aplikace Signal. Komise odmítla zprávu zveřejnit na základě žádosti o svobodný přístup k informacím s argumentem, že byla automaticky smazána.

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Macronova zpráva se týkala jednání EU o kontroverzní obchodní dohodě s Mercosurem, skupinou latinskoamerických zemí. Dohoda byla uzavřena loni v prosinci, ale dosud nevstoupila v platnost.

Macron dohodu veřejně kritizoval, protože se francouzští farmáři obávají, že je vystaví tvrdé konkurenci brazilských a argentinských producentů hovězího masa. Politico označil Macronovu zprávu za pokus „vyhodit dohodu do povětří“.

Anketa

Jdete k volbám?

97%
1%
2%
hlasovalo: 4559 lidí

Novinář Alexander Fanta z investigativní tiskové agentury Follow the Money uvedl, že stížnost podal poté, co Komise odmítla poskytnout text zprávy. Obvinil šéfa kanceláře von der Leyenové, že po jeho formální žádosti povolil smazání, a označil to za „absolutně nepřijatelné“. Dodal, že vysvětlení Komise ohledně automatického mazání „zní jako výmluva“.

Mluvčí Komise Olof Gill ve středu prohlásil, že zprávy předsedkyně Komise byly po určité době automaticky smazány „z prostorových důvodů“, protože jinak by se její telefon „vznítil“.

Alexander Fanta dříve také požádal o přístup k textovým zprávám von der Leyenové s generálním ředitelem společnosti Pfizer Albertem Bourlou o smlouvě EU na dodávky vakcín proti covidu-19. Evropský soudní dvůr v květnu rozhodl, že neuchování těchto zpráv a jejich zpřístupnění k nahlédnutí ze strany Komise bylo protiprávní. Komise následně slíbila, že přezkoumá své postupy uchovávání dokumentů.

Von der Leyenová v současné době čelí v Evropském parlamentu dvěma samostatným návrhům na vyslovení nedůvěry – jednomu zprava a jednomu zleva. Tyto návrhy byly předloženy po jejím projevu o stavu Unie v polovině září. Poslanci Evropského parlamentu uvedli dohodu Mercosur jako jeden z faktorů podkopávajících důvěru ve vedení předsedkyně Komise.

Psali jsme:

David (SPD): Většina občanů EU vyzývá von der Leyenovou k rezignaci
David (SPD): Nedůvěra von der Leyenové za projev, podporující válku
David (SPD): To, co provádí Evropská unie, není politika
David (SPD): Petr Fiala má pravdu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

David , EK , vyšetřování , SPD , Leyen

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Důvěřujete předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Ondřej Krutílek byl položen dotaz

EP

Tvrdíte, že se s politiky z frakce, kterou založil Babiš nikdo nebaví. Ale pokud je někdo legitimně zvolen, neměla by bát snaha politiků spolu pak jednat? Ať se mi to třeba libí nebo ne, každý přeci hájí své voliče a každý by tak měl být minimálně vyslyšen. Ale obecně mi přijde, že celá EU má do jed...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

David (SPD): Komunikace Ursuly von der Leyen opět předmětem vyšetřování

16:02 David (SPD): Komunikace Ursuly von der Leyen opět předmětem vyšetřování

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyšetřování předsedkyně Evropské komise Ursuly von …