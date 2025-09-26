David (SPD): Komunikace Ursuly von der Leyen opět předmětem vyšetřování

Mobilní telefonní komunikace Ursuly von der Leyenové je opět předmětem vyšetřování Tentokrát se jedná o textovou zprávu, kterou francouzský prezident Emmanuel Macron zaslal předsedkyni Evropské komise. Komise odmítla textové zprávy zveřejnit na základě žádosti o svobodný přístup k informacím.
Evropská komise je předmětem nového vyšetřování kvůli tomu, že nezaznamenala a nearchivovala komunikaci předsedkyně Ursuly von der Leyenové. V úterý to oznámila evropská ombudsmanka Teresa Anjinho.
Vyšetřování se zaměřuje na textovou zprávu, kterou von der Leyenová údajně v lednu obdržela od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona prostřednictvím šifrované aplikace Signal. Komise odmítla zprávu zveřejnit na základě žádosti o svobodný přístup k informacím s argumentem, že byla automaticky smazána.
Macronova zpráva se týkala jednání EU o kontroverzní obchodní dohodě s Mercosurem, skupinou latinskoamerických zemí. Dohoda byla uzavřena loni v prosinci, ale dosud nevstoupila v platnost.
Macron dohodu veřejně kritizoval, protože se francouzští farmáři obávají, že je vystaví tvrdé konkurenci brazilských a argentinských producentů hovězího masa. Politico označil Macronovu zprávu za pokus „vyhodit dohodu do povětří“.
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Novinář Alexander Fanta z investigativní tiskové agentury Follow the Money uvedl, že stížnost podal poté, co Komise odmítla poskytnout text zprávy. Obvinil šéfa kanceláře von der Leyenové, že po jeho formální žádosti povolil smazání, a označil to za „absolutně nepřijatelné“. Dodal, že vysvětlení Komise ohledně automatického mazání „zní jako výmluva“.
Mluvčí Komise Olof Gill ve středu prohlásil, že zprávy předsedkyně Komise byly po určité době automaticky smazány „z prostorových důvodů“, protože jinak by se její telefon „vznítil“.
Alexander Fanta dříve také požádal o přístup k textovým zprávám von der Leyenové s generálním ředitelem společnosti Pfizer Albertem Bourlou o smlouvě EU na dodávky vakcín proti covidu-19. Evropský soudní dvůr v květnu rozhodl, že neuchování těchto zpráv a jejich zpřístupnění k nahlédnutí ze strany Komise bylo protiprávní. Komise následně slíbila, že přezkoumá své postupy uchovávání dokumentů.
Von der Leyenová v současné době čelí v Evropském parlamentu dvěma samostatným návrhům na vyslovení nedůvěry – jednomu zprava a jednomu zleva. Tyto návrhy byly předloženy po jejím projevu o stavu Unie v polovině září. Poslanci Evropského parlamentu uvedli dohodu Mercosur jako jeden z faktorů podkopávajících důvěru ve vedení předsedkyně Komise.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV