Decroix (ODS): Děti vězňů patří mezi nejzranitelnější skupiny

21.12.2025 20:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k problémům dětí vězněných rodičů

Foto: Interview ČT24
Popisek: Eva Decroix

Děti vězněných rodičů patří mezi nejzranitelnější skupiny, přesto o nich systém dlouhodobě mluví málo. Stát tyto děti nesmí nepřehlížet, musí jim nabízet skutečnou a koordinovanou podporu. V pondělí jsme proto v Poslanecké sněmovně zorganizovali Kulatý stůl a vánoční besídku na podporu dětí vězněných rodičů.

Hlavní prostor dostaly samotné děti. Mluvily o svých příbězích, o chvílích, kdy byl rodič zatčen, o návštěvách ve věznici i o posměchu okolí, se kterým se musí vyrovnávat. Jsou to zkušenosti, které by žádné dítě nemělo nést samo.

Klíčové je udržení rodinných vazeb, včasná odborná pomoc a odstranění zbytečné stigmatizace, která dětem zásadně komplikuje život. Kulatý stůl je krokem k tomu, aby se zkušenosti dětí a pečujících promítly do konkrétních opatření a dlouhodobých změn.

Eva Decroix, Ph.D., MBA

  • ODS
  • poslankyně
