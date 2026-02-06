Urbanová (STAN): Připomněli jsme si odkaz Václava Havla

Dnes jsme se zúčastnili setkání s barmskými disidenty. U příležitosti 5. výročí převratu v Barmě/Myanmě jsme si připomněli odkaz Václava Havla, který velmi podporoval tamní úsilí o demokracii. Dodnes je proto Česko v této zemi bráno pozitivně. Jako parlamentní skupina přátel demokratické Barmy toho tolik z Prahy nezmůžeme, ale můžeme na problém upozorňovat, podporovat exilovou demokratickou vládu, vyvíjet tlak na nelegitimní a brutální vojenskou vládu na mezinárodních fórech. A hlavně pomáhat vlastním příkladem země, která úspěšně přešla od nedemokratického režimu k tomu demokratickému.
P.s.: Já musela být kvůli nateklé noze jen online
