Urbanová (STAN): Připomněli jsme si odkaz Václava Havla

06.02.2026 20:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k setkání s barmskými disidenty.

Urbanová (STAN): Připomněli jsme si odkaz Václava Havla
Dnes jsme se zúčastnili setkání s barmskými disidenty. U příležitosti 5. výročí převratu v Barmě/Myanmě jsme si připomněli odkaz Václava Havla, který velmi podporoval tamní úsilí o demokracii. Dodnes je proto Česko v této zemi bráno pozitivně. Jako parlamentní skupina přátel demokratické Barmy toho tolik z Prahy nezmůžeme, ale můžeme na problém upozorňovat, podporovat exilovou demokratickou vládu, vyvíjet tlak na nelegitimní a brutální vojenskou vládu na mezinárodních fórech. A hlavně pomáhat vlastním příkladem země, která úspěšně přešla od nedemokratického režimu k tomu demokratickému.

P.s.: Já musela být kvůli nateklé noze jen online 

Ing. Barbora Urbanová

  STAN
  poslankyně
