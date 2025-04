Dostál (Stačilo!): Otevřená ekonomika jako ČR potřebuje vývoz i dovoz

Trump napálil EU 20% cla. Líp nedopadli ani v Japonsku, J.Koreji či Číně. Přátelé či protivníci USA, všechno fuk. Rozumíte tomu? Já tomu rozumím tak, že není špatné si otevřít vztahy s JV-Asií i Čínou a začít si povídat, zda si necháme kálet na hlavu. To je důvod mých cest.

Sorry DeníkN, fakt je mi fuk, co si o navazování vztahů s Čínou myslíte vy, nebo vámi citovaní čučkaři. To podstatné je: Otevřená ekonomika jako ČR potřebuje vývoz i dovoz. A v měnícím se světě musíme diverzifikovat rizika. Kdybyste se mne inteligentně zeptali, zda jsem tomu rád, že mezi USA a EU začíná obchodní válka, odpověděl bych, že zajisté ne. Nicméně: Říká se, co nemožno změniti, to je nutno snášeti. Já bych to rčení opravil: Co nemůžeš změnit, to nemusíš trpně snášet, ale snaž se hledat jiné řešení. V tomto případě to znamená zájem ČR ohlížet se také po jiných trzích než USA. A to je teď i naše práce.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. BPP



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky