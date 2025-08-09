Prokšanová (KSČM): Bydlení se v Praze změnilo z lidského práva na luxusní zboží

11.08.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bydlení v Praze.

Prokšanová (KSČM): Bydlení se v Praze změnilo z lidského práva na luxusní zboží
Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

Bydlení se v Praze změnilo z lidského práva na luxusní zboží.

Průměrný byt stojí přes sto padesát tisíc korun za metr, nájmy rostou o desítky procent ročně. Pro mnoho lidí je tu bydlení nedostupné, i když poctivě pracují.

Není normální, aby rodiny utrácely polovinu příjmu za nájem, zatímco investoři drží prázdné byty a spekulují s cenami.

V Praze dnes navíc žijí tisíce lidí bez střechy nad hlavou nebo v ubytovnách — to není jejich selhání, to je selhání systému.

Metropole má být domovem pro ty, kdo tu žijí a pracují, ne jen pro bohaté a zahraniční investory. Nesmí se ani stát turistickým skanzenem. Chceme město živé, pulsující, ale také takové, ve kterém bydlení není luxus. Bydlení je základní lidská potřeba a i v Praze chceme být doma.

Co navrhujeme naleznete ZDE.

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
Zdroje:

https://www.facebook.com/share/v/16KmmnaUBy/

autor: PV

