Prokšanová (KSČM): Bydlení se v Praze změnilo z lidského práva na luxusní zboží

Bydlení se v Praze změnilo z lidského práva na luxusní zboží.
Průměrný byt stojí přes sto padesát tisíc korun za metr, nájmy rostou o desítky procent ročně. Pro mnoho lidí je tu bydlení nedostupné, i když poctivě pracují.
Není normální, aby rodiny utrácely polovinu příjmu za nájem, zatímco investoři drží prázdné byty a spekulují s cenami.
V Praze dnes navíc žijí tisíce lidí bez střechy nad hlavou nebo v ubytovnách — to není jejich selhání, to je selhání systému.
Metropole má být domovem pro ty, kdo tu žijí a pracují, ne jen pro bohaté a zahraniční investory. Nesmí se ani stát turistickým skanzenem. Chceme město živé, pulsující, ale také takové, ve kterém bydlení není luxus. Bydlení je základní lidská potřeba a i v Praze chceme být doma.
Co navrhujeme naleznete ZDE.
Mgr. Petra Prokšanová
autor: PV