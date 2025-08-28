Dostál (Stačilo!): Pokus zbavit přes milion voličů ústavního práva

Eurostrana Volt zkusila zakázat skrz soudy kandidaturu Stačilo a SPD. Šlo o pokus
- ZNEUŽÍT volební soudnictví k narušení politické soutěže a
- ZBAVIT přes milion voličů jejich ústavního práva zvolit si toho, koho chtějí.
Ostře jsme se proti tomu vymezili a rozhodnou-li soudy podle zákona a Ústavy, nemůže Volt uspět. Podle prvních indicií od pardubického a ústeckého soudu se jeví, že jejich pokus selhává (ZDE).
Podrobněji z mého vyjádření na tiskové konferenci:
- Pachatelem tohoto pokusu je Volt, strana takřka bez voličů, financovaná z Bruselu.
- Poškozeným má být zhruba třičtvrtě milionu voličů, kteří dle průzkumů zvažují volbu hnutí Stačilo, a zhruba milion voličů, kteří zvažují volbu SPD.
- Cui bono? V čí prospěch je tento skutek páchán? Není to ve prospěch strany Volt, která by ani při vyřazení SPD a Stačilo neměla ŽÁDNOU šanci na zvolení. Je to ve prospěch vládních stran, které takřka s jistotou prohrají volby, pokud by nebyly pokřiveny. I proto nepodává Volt žaloby na Piráty se Zelenými, ani na STAN s SLK, které by dle jejich vlastních kritérií (mimochodem mylných), byly koalicemi spíše, než Stačilo a SPD.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Úspěch žalob Voltu by vyvolal ústavní krizi horší než v Rumunsku a způsobil by vznik vlády, která nevzešla z férových voleb a nevyjadřuje vůli voličů. Nebo by přinejmenším vyvolal nutnost opakování voleb a chaos s tím spojenÝ. Doufáme tedy, že správní soudy na tuto špinavou hru nepřistoupí.
Podívejme se podrobněji, proč by měly soudy žaloby odmítnout. ??Měřítkem je především Listina, která v článku 22 uvádí: "Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti." Stačilo i SPD jsou těmito "politickými silami" ve smyslu Ústavy a platí pravidlo, že zákon nelze vykládat ústavně nekonformním způsobem.
K otázce koalic se po léta vyjadřují Ústavní soud i další soudy tak, že postup Stačilo i SPD, jako v minulosti STAN, TOP09 a mnoha dalších, je legální a přípustný. Soud konstatoval, cituji: „politické strany nejsou limitovány v tom, zda na kandidátní listině, kterou podávají, uvedenou výhradně své členy nebo i osoby, které nejsou členy žádné strany, případně členy jiné politické strany. Ani skutečnost, že na kandidátní listině jedné politické strany či hnutí figurují členové jiné politické strany či hnutí, nečiní z takové kandidátní listiny koaliční kandidátní listinu ve smyslu § 31 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu".
Jak uvádí i odborníci na ústavní právo, je věcí stran či hnutí, zda svou kandidátku označí jako koaliční či nikoliv.
Jistě se ptáte, co je potom smyslem zákonného odlišení koalic, pro něž je stanoven vyšší práh ve volbách, 8 či 11%. Smyslem je předejít fragmentarizaci Sněmovny. Strany, které si zvolí formu koalice, totiž vytvářejí po zvolení více poslaneckých klubů, a také si dělí mezi sebe volební finance. Kdežto pokud o koalici nejde, vznikne pouze jeden klub.
Hnutí Stačilo má jeden program, jednu kandidátku, utvoří jeden klub ve Sněmovně a bude také výhradním příjemcem peněz za volby. Neexistuje žádná dohoda o rozdělení peněz pro SDSN, ČSNS, Socdem či KSČM, příjemcem veškerých příspěvků za volby bude hnutí Stačilo. Brutálně řečeno, strany jejichž osobnosti kandidují na listině Stačilo, nedostanou žádný vlastní klub a žádné peníze.
Tím se lišíme od koalic SPOLU, či PirSTAN, které po minulých volbách utvořily vlastní kluby ODS, KDUČSL, TOP09, Pirátů či STAN. A v tomto smyslu by byly dnes "koalicemi" mnohem spíše Piráti a Zelení, mezi nimiž existuje dohoda o rozdělení povolebních peněz, nebo ještě typičtěji STAN, za něž v Liberci fakticky kandiduje jiná strana, Starostové pro Liberecký kraj, s vlastním financováním.
Pokud by tedy soudy rušily kandidátky z důvodů jakýchsi "skrytých koalic", jak tvrdí Volt, musel by dřív než hnutí Stačilo zrušit kandidátky STAN respektive SLK, či Pirátů respektiveZelených. Žádné takové pravidlo ale v zákoně neexistuje.
Závěrem bych rád uvedl, že se strana Volt i kolega profesor Kysela (na ČRo) mýlí, tvrdí-li o hnutí Stačilo, že je jen "schránka". Hnutí Stačilo má nejen statisíce příznivců, stabilní místo v předvolebních průzkumech a tisíce dobrovolníků. Názorným důkaz, že Stačilo není schránka, je autor tohoto textu:) Jsem europoslancem, krajským zastupitelem a členem hnutí Stačilo. Hnutí Stačilo tedy může směle s klasikem vzkázat straně Volt: "Kdo z vás to má"? Protože Volt má nula europoslanců, nula zastupitelů, a to, že mají neúspěšného exposlance Peksu? "That´s hardly a substitute". Strana Volt v průzkumech neexistuje, a jen preferenčních hlasů jsem dostal v eurovolbách víc, než Volt ve všech volbách, kterých se kdy účastnil. Děkuji za to ještě jednou svým voličům, za něž jako Stačilo nepřestaneme bojovat - v Bruselu i v Česku, u soudů i na náměstích.
věcně není tedy důvod, aby soudy popřály sluchu Voltu, této entitě žijící z bruselských peněz, a rušily kvůli nim kandidátky Stačilo a SPD.
