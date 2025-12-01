Mašek (ANO): Spravedlnost po česku - korupce se promlčí po třech letech

Označovat Redla, Slepičáka a podobný za „podnikatele“, to je fakt „silný kafe“. To už rovnou můžeme mluvit o „charitativních sbírkách“ v případě kapsářů. Policisté z NCOZ teď zrušili trestní stíhání jistého „podnikatele“ Dana Ježe a jeho firmy Gating Services, jednoho z těch, co byli ještě začátkem listopadu obvinění v nové větvi kauzy Dozimetr.
U Dozimetru se místo miliardových kšeftů, spojených s dopravou, a úplatků za zakázky mluvilo o „zprostředkovatelských službách“. Případ se točil kolem úplatku 200 tisíc korun. Dvě stě tisíc! Drobná pozornost, malý dáreček – v kontextu celé té dozimetrácké korupční mafie skoro jak odměna za poctivost.
Peníze měl podle vyšetřování předat Dan Jež koncem července 2021 samotnému Michalu Redlovi, tomu „hlavnímu mozku personalistovi STAN“. Jenže hádejme, co se stalo: skutek je prý promlčený. Takže tři roky a šmitec. Prima načasování. Hotovo. Vymazáno. Promlčeno. Ne že by někdo dokázal, že se to nestalo. Jen se to prostě „nestihlo“. Papírově. Právnicky. Byrokraticky. Takže místo spravedlnosti máme další ukázku, jak český právní systém funguje, nebo spíš jak se vysmívá lidem do obličeje.
Ti „nevinní“ možná dostanou odškodnění za neoprávněné stíhání. Nebo ne? Chudáci se trápili, měli stres, zlí vyšetřovatelé jim jen zbytečně kazili reputaci. Tohle je ta zvláštní spravedlnost po česku: korupce se promlčí po třech letech, i když všichni ví, jak to bylo. A mezitím ta samá spravedlnost už sedmnáctým rokem vaří do zblbnutí nekonečnou kaši jménem Čapí hnízdo. Jednou to odloží, pak to před volbami znovu otevřou, zase odloží, a potom zase přijdou volby – a pořád dokola.
A teď si představte, že tenhle prohnilý marast sleduje ministr vnitra Rakušan. Tedy doufejme, že jen sleduje – nebo dozoruje? Ten samý Rakušan, pod kterým celá tahle slavná „očišťovací mise“ měla probíhat. Ten samý Rakušan, který se před kamerami tvářil, že „Dozimetr“ je ostudou pár jedinců, a ne celé partaje. Ten Rakušan, který dneska bouchá do stolu, rozčiluje se na tiskovkách a dělá uraženého, že „přece nemůže ovlivňovat vyšetřování“.
Když už by náhodou došlo na lámání chleba, stačí počkat tři roky. Promlčeno. Takže zatímco my ostatní máme držet hubu, platit daně a věřit v „nezávislou spravedlnost“, tak vyvolení nahoře bouchají do stolu, kroutí hlavou a hrají divadlo pro kamery. A ministr Rakušan? Ten bude zase teatrálně „naštvaný“. Ale jen tak trochu – tak, aby to dobře vypadalo v televizi!
