Mašek (ANO): Spravedlnost po česku - korupce se promlčí po třech letech

01.12.2025 13:09 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k promlčení trestých činů korupce po třech letech

Mašek (ANO): Spravedlnost po česku - korupce se promlčí po třech letech
Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Označovat Redla, Slepičáka a podobný za „podnikatele“, to je fakt „silný kafe“. To už rovnou můžeme mluvit o „charitativních sbírkách“ v případě kapsářů. Policisté z NCOZ teď zrušili trestní stíhání jistého „podnikatele“ Dana Ježe a jeho firmy Gating Services, jednoho z těch, co byli ještě začátkem listopadu obvinění v nové větvi kauzy Dozimetr.

U Dozimetru se místo miliardových kšeftů, spojených s dopravou, a úplatků za zakázky mluvilo o „zprostředkovatelských službách“. Případ se točil kolem úplatku 200 tisíc korun. Dvě stě tisíc! Drobná pozornost, malý dáreček – v kontextu celé té dozimetrácké korupční mafie skoro jak odměna za poctivost.

Anketa

Považujete Ukrajince za bratrský národ?

4%
93%
3%
hlasovalo: 1132 lidí

Peníze měl podle vyšetřování předat Dan Jež koncem července 2021 samotnému Michalu Redlovi, tomu „hlavnímu mozku personalistovi STAN“. Jenže hádejme, co se stalo: skutek je prý promlčený. Takže tři roky a šmitec. Prima načasování. Hotovo. Vymazáno. Promlčeno. Ne že by někdo dokázal, že se to nestalo. Jen se to prostě „nestihlo“. Papírově. Právnicky. Byrokraticky. Takže místo spravedlnosti máme další ukázku, jak český právní systém funguje, nebo spíš jak se vysmívá lidem do obličeje.

Ti „nevinní“ možná dostanou odškodnění za neoprávněné stíhání. Nebo ne? Chudáci se trápili, měli stres, zlí vyšetřovatelé jim jen zbytečně kazili reputaci. Tohle je ta zvláštní spravedlnost po česku: korupce se promlčí po třech letech, i když všichni ví, jak to bylo. A mezitím ta samá spravedlnost už sedmnáctým rokem vaří do zblbnutí nekonečnou kaši jménem Čapí hnízdo. Jednou to odloží, pak to před volbami znovu otevřou, zase odloží, a potom zase přijdou volby – a pořád dokola.

A teď si představte, že tenhle prohnilý marast sleduje ministr vnitra Rakušan. Tedy doufejme, že jen sleduje – nebo dozoruje? Ten samý Rakušan, pod kterým celá tahle slavná „očišťovací mise“ měla probíhat. Ten samý Rakušan, který se před kamerami tvářil, že „Dozimetr“ je ostudou pár jedinců, a ne celé partaje. Ten Rakušan, který dneska bouchá do stolu, rozčiluje se na tiskovkách a dělá uraženého, že „přece nemůže ovlivňovat vyšetřování“.

Když už by náhodou došlo na lámání chleba, stačí počkat tři roky. Promlčeno. Takže zatímco my ostatní máme držet hubu, platit daně a věřit v „nezávislou spravedlnost“, tak vyvolení nahoře bouchají do stolu, kroutí hlavou a hrají divadlo pro kamery. A ministr Rakušan? Ten bude zase teatrálně „naštvaný“. Ale jen tak trochu – tak, aby to dobře vypadalo v televizi!

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Mašek (ANO): Brutální zásah do bezpečnosti. A může za to STAN
Mašek (ANO): Takže tady máme opět oblíbený „dvojí metr“
Mašek (ANO): Koupili za 36 milionů, prodali za 692 milionů. Prostě sci-fi
Mašek (ANO): Za samozvaných nosičů odkazu „pravdy a lásky“ se stávají predátoři agrese

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

korupce , legislativa , Mašek , STAN , Rakušan , ANO , Dozimetr

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s promlčením trestých činů korupce už po třech letech?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Marek Výborný byl položen dotaz

Vedení výboru

V čem je rozdíl, jestli někdo prosazuje své názory jako poslanec nebo člen nějakého výboru nebo z pozice místopředsedy nebo předsedy výboru? Mají snad ti, co jsou ve vedení výborů nějakou větší moc? Má jejich rozhodnutí nějakou větší váhu? Nebo proč to tak řešíte a nejen vy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Šedý rozvod je prudce na vzestupuŠedý rozvod je prudce na vzestupu Nealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativumNealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativum

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Kampaň selhala, bez koncepční změny se hnutí neposune dál

9:15 Vích (SPD): Kampaň selhala, bez koncepční změny se hnutí neposune dál

Hnutí SPD uspořádalo 29. listopadu v Praze svou XII. Celostátní konferenci, na které se sešlo 250 de…