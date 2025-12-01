Nerudová (STAN): Ohleduplnost není žádné omezení

Vím, jaké to je držet v náručí vystrašeného Billyho a jen čekat, až to konečně přestane. I proto vítám, že od dneška platí přísnější pravidla pro pyrotechniku a obce mohou vytvářet bezpečné zóny bez velkých ohňostrojů.
Pro mnoho lidí i zvířat to znamená klidnější období, kdy se nemusí bát nečekaných výbuchů. Ohleduplnost není žádné omezení, ale způsob, jak chránit ty, kteří hluk snášejí nejhůř.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
autor: PV