Nerudová (STAN): Ohleduplnost není žádné omezení

01.12.2025 17:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přísnějším pravidlům pro používání pyrotechniky

Foto: Repro ČT
Popisek: Danuše Nerudová

Vím, jaké to je držet v náručí vystrašeného Billyho a jen čekat, až to konečně přestane. I proto vítám, že od dneška platí přísnější pravidla pro pyrotechniku a obce mohou vytvářet bezpečné zóny bez velkých ohňostrojů.

Pro mnoho lidí i zvířat to znamená klidnější období, kdy se nemusí bát nečekaných výbuchů. Ohleduplnost není žádné omezení, ale způsob, jak chránit ty, kteří hluk snášejí nejhůř.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
autor: PV

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

