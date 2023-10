Dostálová (ANO): Všichni stavaři očekávají opravdu digitalizaci stavebního řízení

reklama

Děkuji moc za slovo. Jsem moc ráda, že je tady i pan ministr.

Digitalizace stavebního řízení. Velké téma, všichni samozřejmě na to čekáme. Já jsem interpelovala pana ministra v loňském roce, kdy jsem vznesla ve své písemné interpelaci pochybnosti o tom, zda všechny zakázky běží tak, jak mají. Pan ministr mi odpověděl 25. 8. 2022, kde mě v podstatě ujistil, že se jedná o následující informační systémy: Integrační platforma DSŘ, Digitalizace stavebního řízení a územního plánování včetně Portálu stavebníka a Informační systém identifikačního čísla stavby, Evidence územních a stavebních řízení a jejich postupů, Evidence elektronických dokumentací, národní územní plánování, Informační systém digitální mapy veřejné správy a Informační systém stavebního řízení. Zároveň mě pan ministr informoval, že kromě digitální mapy jsou všechny ostatní zakázky realizované ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.

K těm čtyřem uvedeným veřejným zakázkám dne 28. ledna 2022 zahájil ÚOHS přezkoumání řízení o přezkumu úkonů MMR. ÚOHS 26. července 2022 vydal zamítavá rozhodnutí, to znamená, že zamítl návrh podání toho předkladatele a ty zakázky tedy mohly běžet dál.

Proč vlastně jsem tu interpelaci dneska dala na projednávání? Protože to, co bylo napsáno v té písemné interpelaci nebo odpovědi, tak je v podstatě dneska všechno jinak. A já si myslím, že asi by bylo dobré si ty věci rozebrat, protože digitalizace stavebního řízení je opravdu jedním z hlavních stavebních kamenů, neříkám, že tím úplně nejdůležitějším, ale jedním z hlavních kamenů vůbec toho nového stavebního zákona jako takového a určitě ku prospěchu všech stavebníků a investorů v České republice, aby to stavební řízení měli snazší.

Je potřeba si tedy říci, v jaké jsme aktuální situaci, protože ta písemná odpověď nereflektuje události poslední doby, protože pan ministr, když ten ÚOHS ty dvě zakázky potvrdil -

Ing. Klára Dostálová BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže z těch čtyř zakázek ty dvě vlastně potvrdil, ale pan ministr v lednu 2023 zrušil soutěžní dialogy na ty dvě zbývající zakázky. No a odehrálo se to, že proběhla jak první, tak druhá instance ÚOHSu a ÚOHS panu ministrovi nebo Ministerstvu pro místní rozvoj zamítl jejich námitky a vrátil zpátky do hry soutěžní dialogy. Mezitím pan ministr měl svoji vlastní novou zakázku na ten informační systém, což je Agendový informační systém, ale bohužel i u této zakázky ÚOHS našel pochybení a dal takzvaný zákaz uzavřít smlouvu. Takže jsme teď v takové patové situaci, že máme říjen a nemáme nic. Máme říjen 2023 a ta digitalizace stavebního řízení by měla fungovat od 1. 7. 2024.

Samozřejmě v té písemné odpovědi bylo i to, že jak se budou čerpat evropské fondy a tak dále, tak pan ministr už v tom červnu nebo srpnu 2022 přiznal, že nemůže stihnout vyčerpat Integrovaný regionální operační program, nicméně že ty peníze jsou samozřejmě v Národním plánu obnovy, který se může čerpat, a pak mně tam vypsal tu komponentu 1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení, v jaké je to fázi, že to je všechno v plnění, něco je dokonce i splněno a tak dále. Ale bohužel tím, co se odehrálo v těch posledních měsících, tak ani toto se teď aktuálně nezakládá na pravdě.

Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 7993 lidí

Já bych jenom upozornila na to, že digitalizací stavebního řízení se věnovala i společnost Datarun, která připravila takovou studii k tomu, co se vlastně děje, co se děje s digitalizací stavebního řízení. Já vám přečtu jenom ten závěr, jinak samozřejmě ta studie je dostupná, pokud by se o to někdo chtěl zajímat více. Tak ten závěr je: "Jak je vidět, k realizaci digitalizace stavebního řízení je ještě daleko. Stavebníka nadále stojí stavební řízení čas, peníze a nemalé úsilí. Dá se zatím nyní jen spekulovat o tom, zda vůbec bude projekt digitalizace stavebního řízení po zásazích ÚOHS v letošním roce ještě vůbec zahájen, kdy bude realizován, natož pak dokončen, z jakých zdrojů bude financován, včetně zdrojů na přípravu nových opakovaných aktivit vedoucí k vypsání nových projektů. A to z kapes daňových poplatníků za dohledu pana ministra Bartoše při nemalém schodku státního rozpočtu."

Takže já si myslím, že ten závěr úplně nezávislé analýzy, na které nespolupracoval nikdo z těch zainteresovaných, není úplně lichotivý. Já samozřejmě očekávám, že pan ministr na to nějakým způsobem zareaguje. Nicméně si dovolím potom navrhnout usnesení. A nechci, aby bylo nějaké konfrontační, to v žádném případě. Já si prostě myslím, že digitalizace stavebního řízení je zájem nás všech, je potřeba ale si ty věci pojmenovat tak, jak jsou, postavit se k tomu čelem, možná si opozice trošičku zanadává, ale to je tak všechno. Prostě my musíme všichni táhnout za jeden provaz, aby digitalizace stavebního řízení rozhodně byla.

A já bych si troufla navrhnout panu ministrovi, protože se skutečně bojím nějakých překotných kroků, které by se mohly udát, aby ta digitalizace opravdu fungovala dobře do budoucna, abychom si prostě řekli, že úplně alfa omega, co by se mělo spustit příští rok, jsou ty procesy, to zjednodušení těch procesů. A to, že potom jako si to vyřídíme z pohodlí gauče, bude třeba ještě o pár měsíců prodlouženo, to si myslím, že stavebníci pochopí. Určitě by to bylo lépe pochopeno, kdyby se to takto přiznalo, než kdyby se spustilo něco ad hoc, nefungovalo to a skutečně to spustilo velký chaos v oblasti stavebního řízení. Koneckonců na to ani úředníci v takové rychlosti, když dneska nemáme nic a je konec října, tak než se to vyvine, než se to odzkouší, tak by to mohlo dělat velké problémy.

Chtěla bych, abychom se k tomu nějak jako rozumně postavili. Proto jsem si dovedla navrhnout usnesení Poslanecké sněmovně, že: "Poslanecká sněmovna vyjadřuje znepokojení ohledně přípravy a spuštění digitalizace stavebního řízení k 1. 7. 2024 a ukládá panu ministrovi, aby o detailech a krocích přípravy informoval výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj", kde je ta platforma, kde by samozřejmě se ty věci měli asi probrat, abychom tedy všichni věděli, v jaké jsme fázi.

Pan ministr ještě se snažil připravit materiál na jednání vlády České republiky, kde navrhl čtyři scénáře. Bohužel ale samozřejmě rezorty se k tomu nepostavily úplně kladně a pozitivně. Když jsem viděla vypořádání mezirezortu nebo návrh zásadních připomínek v mezirezortu, tak to opravdu nebylo žádné příjemné čtení.

Ty scénáře byly čtyři. Jeden scénář je, že budeme čekat, až jak se rozhodne ÚOHS, což samozřejmě může ještě nějakou chvilku trvat, protože by pak proběhly i další instance, a samozřejmě to je běh na dlouhou trať a je jisté, že to by se k tomu datu tedy rozhodně nestihlo. Druhý scénář byl, že by se to zadalo jednacím řízením bez uveřejnění, což si myslím, že skutečně jako je velmi diskutabilní, zda digitalizaci stavebního řízení zadat tímto způsobem. Třetí je, že se to zadá nějakému státnímu podniku, pravděpodobně NAKITu, ale pak je tedy otázka, samozřejmě k tomu se velmi negativně vyjádřilo Ministerstvo vnitra, protože NAKIT na to nemá odborníky, nikdy se stavebním zákonem ani stavebním řízením nezabýval, takže pravděpodobně NAKIT by neudělal nic jiného, než že by to opět soutěžil na trhu, takže by to byla vlastně taková přesmyčka jako taková. Takže já si skutečně myslím, že není potřeba tady na sebe chrlit nějakou špínu, nic takového ani nemám v úmyslu. Já bych opravdu chtěla, abychom to nějakým způsobem i třeba společně uchopili, abychom hlavně... A ten čtvrtý scénář jsem zapomněla říct - odložit celý stavební zákon. Tak to jenom, prosím, určitě ne. Pokud se budeme bavit o tom, že ta digitalizace potřebuje více času, jsem k tomuto dialogu připravená. Ale prosím ty procesy, to znamená, aby se už neodehrával ten ping pong, aby byla zjednodušená projektová dokumentace a tak dále, už jste tady o tom slyšeli mockrát, aby skutečně běželo to, že si to ve finále celé zdigitalizujeme třeba v delším časovém horizontu, je potřeba prostě přiznat.

Určitě velmi negativní světlo by bylo, kdybychom místo digitalizace udělali jenom elektronizaci toho procesu, to si myslím, že od toho nikdo neočekává, že samozřejmě všichni stavaři očekávají opravdu digitalizaci stavebního řízení jako takového.

Děkuji.

Nechci dávat tvrdý nesouhlas. Já samozřejmě nesouhlas musím dát s tou písemnou odpovědí, protože ta se vůbec nezakládá na pravdě, na tom, co je dneska. Takže z tohoto úhlu pohledu nesouhlas.

Ale znovu to vysvětluji, není to o tom, že bychom nechtěli pomoci v té digitalizaci stavebního řízení. Je to zájem nás všech a určitě je potřeba jenom prostě vyložit ty karty na stůl, říct si po pravdě, jak to je, a postupovat dál. Takže já musím dát ten nesouhlas, protože písemná odpověď je úplně zcela odlišná oproti tomu, co je aktuálně dneska na stole, tak z tohoto důvodu dávám nesouhlas. Ale prosím, nevnímejte to tak, že jako nesouhlasím s tím, že se bude pokračovat v digitalizaci, to se samozřejmě musí. A opětovně nabízím spolupráci, protože jak říkám, skutečně by to byla velká škoda, kdyby se toto nepovedlo.

Děkuju.

Psali jsme: Dostálová (ANO): Portál stavebníka je alfa a omega celé digitalizace Dostálová (ANO): Ministr Válek jak hejtman Kulhánek - slibů mnoho, skutků málo Dostálová (ANO): Náklady na vodu, teplo a další základní služby stále rostou Dostálová (ANO): U operačních programů hraje velmi velký důraz kurz

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama