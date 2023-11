Dostálová (ANO): Vy tady vlastně vytváříte kartelové prostředí pro banky

reklama

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. No, já musím říci, že jako ochránce našich mladých rodin prostě se tady musím zastavit ohledně toho přílepku, který se týká poplatku za předčasně splacené hypotéky. A musím se zeptat pana ministra, protože já tomu moc nerozumím. Banky mají rekordní zisky. K panu ministrovi se otočily s windfall tax zády. Prostě pan ministr měl jiné představy, dopadlo to tak, jak to dopadlo. Tak proč pan ministr podléhá lobbingu bank? Proč vláda aspoň jednou se nepostaví na stranu občanů České republiky?

A řeknu důvody. My si to tady budeme asi připomínat prostě pokaždé, protože pak jsou některé věci vytrhávány z kontextu. Já jsem si docela se zaujetím přečetla studii nebo stanovisko ústavu práce a sociálních věcí, který deklaruje, že největší dopad bude mít daňový balíček na rodiny s nezaopatřenými dětmi, a konkrétně nejvíce středněpříjmové skupiny s malými dětmi. A jaké skupiny si myslíte, že mají hypotéku? No, přesně tyto skupiny. Takže my jim daňovým balíčkem naložíme desetitisíce korun ročně.

A znovu si to musíme připomínat: zvýšíme jim daň z nemovitosti, zrušíme jim školné, péče o domácnost se zvýší z 10 na 12 %, odpady dokonce na 21 %, teplo, voda z 10 na 12 %. Když se budeme bavit o nájemním bydlení, tak zhruba na šedesátimetrový byt je to o 2 000 korun ročně, úklidové služby z 10 na 21 %. Co se týká rodinných domů, tak například palivové dříví, peletky, brikety z 15 na 21 %. Takže my prostě jim naložíme, co se do nich vejde.

Do toho všeho přijdeme s tím, že na ně ještě přehodíme veškeré náklady za energie, distribuci, obnovitelné zdroje a tak dále. To je dalších minimálně 5 000 ročně. Samozřejmě v tom kontextu tak, jak budou rozděleny do těch skupin. Ale víme, že žádné jednotky procenta to nebudou, že to budou spíše desítky procent, které s tímto budou spojeny.

Do toho všeho přicházíme s tím, že ta zoufalá rodina s tím malým dítětem, kde ani neumíme reagovat na to, abychom jim ulevili od navýšených úroků za hypotéky, a navrhovala jsem několik modelů, a s panem ministrem si domlouváme nějakou schůzku ohledně hypoték, aby se mladým rodinám alespoň trochu ulevilo. Tak do toho všeho vy ty mladé rodiny místo toho, aby každá rodina si hledala na trhu nejlepší produkt, protože každý hospodaří s rozpočtem, rodinným rozpočtem. A rodinný rozpočet u normální rodiny vám neslouží k deficitu, ale k vyrovnanému rozpočtu, to znamená, že abyste na ty splátky měli, tak si logicky hledáte ten nejvýhodnější produkt na trhu. A vláda přijde s tím, že ne, ne, milá rodino, žádný, že půjdete v průběhu splátky hypoték, než vám doběží ta fixace, že si najdete lepší úrokovou sazbu. Pokud to uděláte, tak pěkně bance zaplatíte pokutu. A teď je v návrhu 2 %. Ale já nesouhlasím ani s jedním procentem. Já prostě vůbec nesouhlasím s tím, abychom tady podlehli takovémuto lobbingu bank.

Za mě naopak si myslím, že trošku vytváříte, a teď se omlouvám, je to v uvozovkách, ale kartelové prostředí pro ty banky. Protože proč by oni zlevňovaly úrokové sazby, když vědí, že od nich žádný klient po dobu fixace neodejde, protože by platil nehorázné pokuty? Takže to všichni budou držet na nějaké rovině místo toho, abyste tady donutili ty banky k nějakému tržnímu, konkurenčnímu prostředí.

Takže moc prosím, je to návrh pana poslance Nachera i pana kolegy Michálka, je to přílepek, u tohoto zákona to nemá co dělat. A úplně absurdní je, že tady zavádíme poplatky, a druhým nějakým pozměňovacím návrhem zavádíme nové produkty pojištění. Prosím vás, co to je? Tady se bavíme o zákonu s rozvojem finančního trhu a my tam dáváme nové produkty na pojištění, zavádíme poplatky na hypotéky. To jsou všechno věci, které by se asi měly nejdříve řádně prodiskutovat, než by tam měly být takto vloženy. A ty hypotéky je prostě úplně prachsprostý přílepek.

A já znovu vyzývám vládu, zvedáte lidem daně, dáváte lidem další náklady s energiemi. Prosím. Nechtějte po nich, aby ještě platili pokuty za to, že si - chudinky malý - do toho rozpočtu hledají co nejlepší možnosti, aby ty splátky hypoték měli co nejnižší. Děkuju.

