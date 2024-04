Dufek (KDU-ČSL): Musíme u migračního paktu vymyslet taktiku, ne na sebe pokřikovat

reklama

Já budu v podstatě velmi stručný, protože na to samozřejmě nejde nereagovat, na vlastní úvod dnešní schůze. Prosím vás, já jsem nikdy nikoho nenapadl, já jsem tady nikdy vůči nikomu nepoužil nějaké osobní invektivy, vůči nikomu jsem nepoužil nějaké výrazy, ale teď v podstatě vystupuji z pozice, že skutečně čeho je moc, toho je příliš. Myslím si, že není dobré, když si jedna politická strana začne uzurpovat nějaké téma. Vy jste se teď postavili politicky do těch jediných správných, co vlastně bojují proti migraci. Migrace samozřejmě je obrovské téma, vůbec nemá cenu popírat, že to není zásadní téma pro Českou republiku pro tento rok, pro příští rok a další a další roky. A myslím si, že tato vaše totální strategie vám krátkodobě asi nějaké zisky přinese, nicméně dlouhodobě to bude špatné jak pro tuto zemi, tak vlastně i pro vás, že se vám to nakonec vrátí jako bumerang. Nemyslím si, že tato forma je úplně vhodná, nebo vhodná pro hnutí ANO. A to říkám jako úplně takhle v jakémsi technokratickém slova smyslu.

Naši europoslanci hlasovali proti migračnímu paktu. Víme, že to není šťastné pro Českou republiku, ale je to něco, co mělo nějaký historický vývoj, je to něco, co bude mít nějaké další budoucí konsekvence a bylo by fakt dobré, kdybychom na toto téma vedli spíše dialog a pokusili se v podstatě pro Českou republiku stanovit nějakou komplexní taktiku než abychom teď na sebe na mimořádných schůzích vykřikovali a vyčítali si poměrně jednostranným způsobem určité kroky.

Děkuji.

Mgr. Aleš Dufek KDU-ČSL



