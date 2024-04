reklama

Tak to je opravdu od SPOLU trochu chucpe kampaň. Rakušan vloni v červnu odsouhlasil přísnější verzi Migračního paktu, kterou pak hlavně Evropský parlament změkčil. A poslanci Evropského parlamentu Zdechovský a Vondra ho za to kritizují? A ještě takovým způsobem? Pan Zdechovský by ho seřval? Tak děkujeme za ukázku toho, že za SPOLU kandiduje hulvát. Voliči to ocení.

Martin Exner STAN



