Exner (STAN): Euro? Sama česká koruna je bariéra

22.08.2025 14:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přijetí eura.

Foto: STAN
Popisek: Martin Exner

SPOLU 2025: „Euro přijmeme, až to bude výhodné.“

ODS to říká už 20 let – nikdy ale neřekla, podle čeho tu „výhodnost“ pozná. Inflace? Deficit? Mzdy? Nebo snad to, že dvě třetiny našeho exportu i importu jsou s eurozónou?

ODS ráda mluví o odbourávání bariér volného trhu v EU. Jenže koruna sama je bariéra – s kurzovými riziky a poplatky za směnu.

A co TOP 09 a KDU?

Nestačí jim, že firmy i lidé by ušetřili? Že bychom konečně spolurozhodovali u stolu eurozóny? Myslí si snad někdo, že euro bylo vytvořeno, aby bylo nevýhodné? Že Slovensko, Slovinsko, Estonsko či Chorvatsko vstoupily proto, aby tratily? Proč jsou občané eurozóny spokojeni – a proč v žádné zemi neexistuje síla, která by chtěla euro rušit? Jsme opravdu chytřejší než všichni ostatní Evropané?

Upřímně: kdo na koruně vydělává, jsou banky a směnárny. Jejich zisky jdou z kapes firem i občanů. Oni mají důvod držet Česko mimo euro.

Otázka je jednoduchá: najdeme odvahu vzít tyto peníze bankám – a nechat je lidem, firmám a celé ekonomice?

Martin Exner

  • STAN
  • poslanec
