Exner (STAN): Nikdo snad vážně ani neočekává, že by vláda dnes neprošla

Vážená paní předsedající, vážené ministryně, ministři, vážené kolegyně, kolegové, jsme tu dnes kvůli návrhu na vyslovení nedůvěry vládě a já považuji za svoji povinnost vystoupit a říct, proč má vláda Petra Fialy moji důvěru a měla by pokračovat v dosavadní práci.

Ale ještě bych se chtěl trošku zeptat. Poslední hlasování o nedůvěře vládě vyvolala opozice před čtyřmi měsíci a vláda si důvěru udržela. Co se stalo za ty čtyři měsíce? Co závažného zkazila vláda za tu dobu, že opozice dnes svolává mimořádnou schůzi? Je výborový týden a dnes i včera jsme všichni měli mít jednání parlamentních výborů, tedy vlastně ne všichni, protože je jeden poslanec, který není ministr a není členem žádného výboru, podvýboru ani komise, a on většinou není ani na plénu, není tu ani dnes, nebyl tu ani včera, a pokud je tohle v pořádku u jednoho, co kdybychom to dělali všichni? Byla by prázdná sněmovna? Nebo co kdyby se nikdo nikdy nepřihlásil do žádného výboru, podvýboru? Bylo by to v pořádku? To by se výbory ani neustanovily za celé volební období? A proč je naše práce ve výborech blokována právě dnes a včera mimořádnou schůzí? Ministři a 199 poslanců ztrácí čas a zřejmě nikdo snad vážně ani neočekává, že by snad vláda dnes neprošla testem hlasování o nedůvěře. Včera i dnes tu několikrát zaznělo, že jste museli svolat mimořádnou schůzi, abyste mohli kritizovat vládu, vyjádřit názor a ptát se ministrů. Ale to děláte na výborech, děláte to na plénu při projednávání jakéhokoliv zákona, děláte to každé sněmovní úterý při projednávání pořadu schůze, kdy hodiny navrhujete množství dalších bodů schůze, a děláte to při interpelacích. A to ještě navíc k tomu máte v koncernu čtyři deníky, máte televizi, dvě rádia, desítky časopisů a dva internetové zpravodajské portály, což žádná jiná strana nemá. To bych trošku reagoval, prostřednictvím paní předsedající, na pana kolegu Maška z bezpečnostního výboru a jeho dnešní poznámky o KRITu. To je samozřejmě ministerský krizový informační tým. Je správně, že ministerstvo informuje o své činnosti, nevidím ani nic divného, že vyjadřuje samozřejmě politický názor pana ministra, nevidím nic divného na tom, že takový tým si vytvořil, a vůbec nevidím nic divného na tom, že si udělal někde nějaký billboard. Ptám se, jestli tohle, co tu dnes děláme, je ta práce pro lidi, o které tak rádi mluvíte. Já si myslím, že to je poměrně drahá PR kampaň za státní peníze a za čas ministrů a poslanců, kteří mohli dělat něco užitečnějšího.

Teď bych chtěl říci, proč budu hlasovat pro důvěru vládě. Chtěl bych zmínit úspěšné předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, za které sklízíme chválu od špiček celé Evropské unie, a ačkoliv přípravy pod bývalým premiérem nasvědčovaly katastrofě, vláda pětikoalice dokázala zvládnout veškeré komplikace, které byly neočekávané a které přišly s ruskou válkou na Ukrajině. V rámci našeho předsednictví jsme zajistili společný nákup plynu a zastropování cen energií, návrh na dobrovolné evropské snížení spotřeby plynu jsme dotáhli během rekordních šesti dní, předběžně jsme se shodli na diverzifikaci dodávek energií a na vyšším využívání obnovitelných zdrojů energie. Válka totiž ukázala, že energetická bezpečnost a klimatická transformace jdou ruku v ruce, protože více energie ze slunce nebo vody znamená méně eur pro diktátory za plyn a ropu.

Dále jsme vyjednali schválení evropských sankcí na Rusko a v prosinci jsme schválili dokonce devátý balíček, a to i přes opakované obstrukce Maďarska. Podařilo se odblokovat přístupové procesy s Albánií a Severní Makedonií a dotáhli jsme vstup Chorvatska do eurozóny i do schengenského prostoru. Díky tomu už nebudou naši občané zdržováni kontrolami cestou k moři na dovolenou do Chorvatska. Jedním z vrcholů byl historicky první summit evropského politického společenství, kterého se zúčastnily všechny spřátelené evropské země, a Praha se díky tomu stala centrem politického dění celého kontinentu.

Za druhý zásadní úspěch této vlády považuji zvládnutou migrační krizi po vypuknutí války na Ukrajině. Na začátku, když jsem viděl ta čísla uprchlíků, ten vývoj, tak jsem si myslel, že to nebude možné zvládnout, aniž bychom viděli nějaké žebráky v parku, nějaké matky s dětmi přespávající někde v metru, ale Ministerstvo vnitra pod vedením ministra Víta Rakušana ukázalo celé Evropě, jak rychle a efektivně se dá registrovat, ubytovat a začlenit do společnosti téměř 400 tisíc ukrajinských uprchlíků. S odstupem času se navíc ukazuje, že díky vysoké míře začlenění Ukrajinců do pracovního procesu získáváme více peněz do zdravotního a sociálního systému, než z něj Ukrajinci čerpají. A myslím si, že část mladých Ukrajinců u nás zřejmě zůstane, a ti nám mohou pomoci v budoucnu i s financováním důchodového systému. Česká republika tak Ukrajincům nejen pomohla, ale současně tím i získává.

Opoziční politici tvrdí, že naše vláda nemyslí na naše občany. Já s tím nesouhlasím a za 13 měsíců ve funkci vláda navýšila minimální mzdu, takže se základní hodinová mzda dostala nad 100 korun, zvýšila platy policistů a příslušníků bezpečnostních sborů o 10 %, zastropovala ceny energií a přispěla domácnostem na zvládnutí jejich nárůstu, vláda schválila jednorázový příspěvek na děti, jako pomoc v energetické krizi zavedla úsporný tarif a zastropovala ceny pro velké firmy, usnadnila výstavbu malých solárních elektráren tak, aby mnoho lidí mohlo mít svou vlastní výrobu energie. Vláda chránila naše občany proti nelegální migraci zavedením dočasné kontroly hranic se Slovenskem, když bylo potřeba, a tady bych zase reagoval - prostřednictvím paní předsedající - na pana kolegu Maška. Ano, to, že nejsou už téměř žádné záchyty, je právě výsledkem těchto kontrol, které prostě byly úspěšné a kterými jsme přehradili tu migrační trasu přes Slovensko.

Vláda také modernizuje armádu, aby lépe chránila bezpečnost našich občanů, a zároveň stabilně navyšuje výdaje na obranu, aby postupně dostála svým závazkům vůči našim partnerům v NATO. V neposlední řadě během této vlády se třikrát zvýšil důchod podle zákona vloni, pěstounské dávky a zvýšily se částky životního a existenčního minima. Je ale samozřejmě doba pocovidová a v Evropě je velká válka, která ovlivňuje ceny a ekonomiky po celém světě. V takové situaci nerozumím rozporu, že se na jedné straně opozice diví rozpočtovému schodku a na druhé straně od opozičních politiků slyšíme, že se má rozdávat ještě více peněz, má se snad zlevňovat jízdné a další věci. Naopak si myslím, že v takové situaci je od opozice velmi nezodpovědné strašit občany a rozdmýchávat emoce. Je pochopitelné, že válku jistým způsobem neseme všichni. A napříště bych byl velmi rád, kdyby mimořádná schůze byla svolána opravdu z nějakého závažného důvodu, nebo kdyby opozice měla nějaký důvod si myslet, že vláda důvěru nedostane, a zejména kdyby se jí zúčastnil předseda strany, která ji svolala. Děkuji za pozornost.

