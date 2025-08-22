Peksa (Volt): Češi přijmou euro, až ho budou mít Poláci? Co to je?

Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Mikuláš Peksa

Prosím Vás, já mám Polsko z osobních důvodů velmi rád, ale tohle nejde. Nejde, aby premiér České republiky říkal Češi přijmou euro, až ho budou mít Poláci.“  Česko je suverénní země a takové rozhodnutí prostě nemůže záviset na jiném státu kolem.

Speciálně to nejde proto, že v Polsku se opět dere k moci strana PiS – někdo by řekl, že je to místní obdoba Andreje Babiše obohacená o závislost na katolické církvi. Pravda spíš je, že PiS je v Evropském parlamentu nejtěšnějším spojencem ODS. To je asi ten důvod, proč jim ODS předává rozhodnutí o Česku. Je to ale strana, která nese odpovědnost za většinu průšvihů, které současné Polsko má, ať už je to rozklad soudnictví, destrukce státní televize, fízlování novinářů a politiků pomocí spyware nebo vracení ženských práv do středověku. A je to strana, která má prezidenta, obrovský vliv v jednotlivých vojvodstvích a v průzkumech spokojeně dominuje, aby ve volbách 2027 opět převzala moc nad celou zemí.

Mimochodem, ODS tohle nedělá poprvé – za předchozí vlády PiS podepsala slavnou dohodu o Turówu. Bylo úplně jedno, že evropské úřady vydávaly předběžná rozhodnutí, že Polsko spor prohraje. Fialova ODS podepsala v utajení mimosoudní vyrovnání, kterým bez boje připravila obyvatele českých obcí u hranic o vodu a ochranu před dalšími dopady těžby na jejich životy. Tak podobným rukojmím má teď být celá česká ekonomika, lidé i podniky, kteří europotřebují.

Vládní média a influenceři tak sice agresivně tlačí představu, že tyto volby jsou o tom, zda-li nám bude vládnout autokratický stařík z moskevského Kremlu. Pohodlně ale zapomínají, že alternativou je jiný autokratický stařík z Nowogrodzké ve Varšavě.

Mgr. Mikuláš Peksa, Ph.D.

