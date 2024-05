Festival Hrady CZ nabízejí zažít naposledy koncert Lucie v původní sestavě a odtajňují program

reklama

Kompletní program svého devatenáctého ročníku oznamuje hudebně-kulturní festival Hrady CZ. Návštěvníkům letos nabídne historicky poslední možnost vidět koncert kapely Lucie v původní sestavě s Davidem Kollerem. Stejně tak zpěvák Daniel Landa a kapela Chinaski a zahrají v létě exkluzivně pouze na Hradech. Festival odstartuje v pátek a sobotu 12. a 13. srpna na hradě Točníku a dále bude letní šňůra pokračovat každý následující pátek a sobotu v osmi různých krajích v Čechách a na Moravě. Zastávkami budou Kunětická hora, Švihov, Rožmberk nad Vltavou, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov a své letošní putování festival uzavře symbolicky na konec prázdnin 30. a 31. srpna na Bezdězu. V ceně sobotního lístku na festival je vstup na hrad zdarma. Do 31. května jsou v prodeji vstupenky za snížené ceny.

Skupina Chinaski na festivalu Hrady CZ

Dramaturgie festivalu je výhradně zaměřená na české a slovenské interprety. Program je na všech zastávkách identický s výjimkou hradu Veveří, na němž jako na jediném vystoupí kapela Čechomor. Fanoušci festivalu tak budou moci napříč Českou republikou zhlédnout kapely Mig 21, Vypsaná fixa, UDG nebo Jelen, punkovou scénu zastoupí Visací zámek, rock zase Trautenberk, Horkýže Slíže nebo The Agony. Zcela poprvé na festivalu Hrady CZ zahrají nové talenty, jako indie-popová kapela Brixtn, Fast Food Orchestra, zpěváka a producent Marcell, fiedlerski nebo šumperská sestava Byt číslo 4. Návštěvníky hradního festivalu roztančí i Gaia Mesiah a na Bouzově Mother’s Angels. „Festival Hrady CZ, to je hvězdná dramaturgie v překrásném prostředí památek. A letos zde exkluzivně naposledy zahraje v původní sestavě s Davidem Kollerem skupina Lucie, o jejíž vystoupení jsme navíc usilovali mnoho let. Lucie totiž ani na jiných hudebních festivalech za svou éru téměř nehrála. Osm vystoupení na letošních Hradech tak považujeme za obrovskou kulturní událost a je pro nás čest se na ní podílet,“ shodují se organizátoři festivalu Hrady CZ Michal Šesták a Viktor Souček.

Festival Hrady CZ vyslyšel přání návštěvníků a nabídne letos zcela poprvé zvýšený komfort v podobě zastřešených ploch se sezením v duchu hesla „na festival jako do restaurace“. Koncerty se opět odehrají na dvou pódiích v unikátní atmosféře spojené s těsnou blízkostí hradních památek. V rámci doprovodného programu se budou fanoušci moci zúčastnit pátečních hradních karnevalů s hodnotnými cenami – každý, kdo přijde v masce, dostane dárek a nejlepší masky budou oceněny a vyhlášeny moderátorem přímo na festivalovém pódiu. Díky partnerství s Národním památkovým ústavem bude možné vždy v ceně sobotní vstupenky na festival navštívit prohlídkové okruhy hradu.

Skupina Mig 21 na festivalu Hrady CZ

Festival Hrady CZ i nadále udržuje hotelový standard ubytování. Návštěvníci mohou za úplatu využít tzv. VIP kemp PLUS v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením (splachovací toalety, sprchy) včetně recepce připravený na okamžité přespání bez starostí. Samozřejmostí jsou placené VIP kempy na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, non-stop recepcí a cateringovými službami, úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Chybět nebudou wi-fi zóny v areálu festivalu.

Festival Hrady CZ se letos odehraje na Točníku ve Středočeském kraji (12. - 13. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (19. – 20. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (26. – 27. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (2. – 3. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (9. - 10. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (16. - 17. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (23. - 24. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (30. - 31. 8.).

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream ZDE .

Lístek na pátek lze do 31. května zakoupit za zvýhodněnou cenu 900 korun, na sobotu 1000 korun, permanentku na oba dny pak za 1700 korun. Na místě bude vstupné stát 1200 korun na pátek, 1300 korun na sobotu a permanentka 2100 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do 31. května pořídit za 750 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1500 korun, na místě pak za 900 a 1650 korun. Lístky a ubytování lze také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2350 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 3100 korun, na místě pak za 2900 korun s VIP kempem. V nabídce jsou i permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise nyní za 4600 korun. Více ZDE.

Skupina Jelen na festivalu Hrady CZ

INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ: Gaia Mesiah, Horkýže Slíže, Mig 21, The Agony, Trautenberk, Brixtn, Byt číslo 4, Fast Food Orchestra, Chinaski, Jelen, Lucie, Marcell, fiedlerski, UDG, Visací zámek, Vypsaná fixa, Čechomor, Mother’s Angels, Daniel Landa

TERMÍNY A MÍSTA:

12. - 13. 7. Točník

19. - 20. 7. Kunětická hora

26. - 27. 7. Švihov

2. - 3. 8. Rožmberk nad Vltavou

9. - 10. 8. Veveří

16. - 17. 8. Hradec nad Moravicí

23. - 24. 8. Bouzov

30. – 31. 8. Bezděz

Hrady CZ – program po dnech

(pořadí je pouze abecední, přesný časový line-up bude teprve zveřejněn)

Točník 12. – 13. 7.

Pátek

Daniel Landa

Gaia Mesiah

Horkýže Slíže

Mig 21

The Agony

Trautenberk

Sobota

Brixtn

Byt číslo 4

Fast Food Orchestra

Chinaski

Jelen

Lucie

Marcell, fiedlerski

UDG

Visací zámek

Vypsaná fixa

Kunětická hora 19. – 20. 7.

Pátek

Daniel Landa

Gaia Mesiah

Horkýže Slíže

Mig 21

The Agony

Trautenberk

Sobota

Brixtn

Byt číslo 4

Fast Food Orchestra

Chinaski

Jelen

Lucie

Marcell, fidlerski

UDG

Visací zámek

Vypsaná fixa

Švihov 26. – 27. 7.

Pátek

Daniel Landa

Horkýže Slíže

Mig 21

The Agony

Trautenberk

Visací zámek

Sobota

Brixtn

Byt číslo 4

Fast Food Orchestra

Gaia Mesiah

Chinaski

Jelen

Lucie

Marcell, fiedlerski

UDG

Vypsaná fixa

Rožmberk nad Vltavou 2. – 3. 8.

Pátek

Daniel Landa

Gaia Mesiah

Horkýže Slíže

Mig 21

The Agony

Trautenberk

Sobota

Brixtn

Byt číslo 4

Fast Food Orchestra

Chinaski

Jelen

Lucie

Marcell, fiedlerski

UDG

Visací zámek

Vypsaná fixa

Veveří 9. – 10. 8.

Pátek

Daniel Landa

Gaia Mesiah

Horkýže Slíže

Mig 21

The Agony

Trautenberk

Sobota

Brixtn

Byt číslo 4

Čechomor

Fast Food Orchestra

Chinaski

Lucie

Marcell, fiedlerski

UDG

Visací zámek

Vypsaná fixa

Hradec nad Moravicí 16. – 17. 8.

Pátek

Daniel Landa

Gaia Mesiah

Horkýže Slíže

Mig 21

The Agony

Trautenberk

Sobota

Brixtn

Byt číslo 4

Fast Food Orchestra

Chinaski

Jelen

Lucie

Marcell, fiedlerski

UDG

Visací zámek

Vypsaná fixa

Bouzov 23. - 24. 8.

Pátek

Daniel Landa

Gaia Mesiah

Horkýže Slíže

Mig 21

Mother´s Angels

Trautenberk

Sobota

Brixtn

Byt číslo 4

Fast Food Orchestra

Chinaski

Jelen

Lucie

Marcell, fiedlerski

UDG

Visací zámek

Vypsaná fixa

Bezděz 30. - 31. 8.

Pátek

Daniel Landa

Gaia Mesiah

Horkýže Slíže

Mig 21

The Agony

Trautenberk

Sobota

Brixtn

Byt číslo 4

Fast Food Orchestra

Chinaski

Jelen

Lucie

Marcell, fiedlerski

UDG

Visací zámek

Vypsaná fixa

