Jihočeský kraj: Systém autobusových spojů umožňujících přepravu jízdních kol

reklama

Oproti loňskému roku došlo k výraznému rozšíření nabídky dopravy v oblasti Lipenské přehrady včetně dlouho požadovaného propojení Lipenska s centrální Šumavou. „Konktrétně se jedná o prodloužení trasy Vltavské linky, která původně spojovala České Budějovice s Horní Planou, v letošním roce se cestující touto linkou dostanou přes Volary až na Kvildu. Zároveň přibyly nové spoje mezi Vyšším Brodem a Horní Planou rozložené v průběhu dne. Dále je rozšířen provoz po centrální Šumavě prostřednictvím nového spoje mezi Kvildou, Horskou Kvildou a Vimperkem“ uvádí Jiří Kafka, jednatel společnosti JIKORD.

„V současné době je v okolí Lipna přibližně 200 kilometrů cyklostezek, které jsou vhodné pro cyklisty všech úrovní zdatnosti. Stezky jsou dobře značené a vedou krásnou krajinou okolo lipenského jezera a podél řeky Vltavy. V květnu došlo k slavnostnímu otevření další části cyklostezky mezi Lipnem nad Vltavou a Vyšším Brodem, která představuje významnou krajskou investici. I proto je zajištění odpovídající dopravní obslužnosti v oblasti Lipenska logickým krokem.“ říká Antonín Krák, náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast dopravy.

I letos v rámci zajištění co nejvíce návazností je umožněno přestupovat mezi jednotlivými cyklospoji. A to jak mezi autobusy navzájem, tak i mezi autobusy a vlaky, jako je tomu např. ve Vyšším Brodě či v Nové Peci. Na Kvildě je zajištěna naváznost na cyklobusy Plzeňského kraje, cestujícím je tak umožněno dostat se např. na Bučinu, Srní, do Sušice či do Želené Rudy.

Linky jsou provozovány malokapacitními a klasickými autobusy, kapacita přepravy kol se pohybuje dle linky od 5 do 25 kol. Na systému je uplatňován smluvní tarif Jihočeského kraje a je zde akceptována jihočeská krajská jízdenka JIKORD plus, která nabízí zvýhodněné cestování především pro rodiny či skupiny. „Teď nastal ten správný čas nechat se odvézt cyklobusem a vyzkoušet všechny cyklostezky v okolí,“ dodává závěrem náměstek Krák.

Psali jsme: České Budějovice: Platby za školy a družiny se nezvýší Český Krumlov: Lazebnický most je otevřen i pro dopravu Písek: Sladovna otevře novou zážitkovou výstavu Království včel a bylin ČEZ: Orlík umí znovu najet za dvě minuty na plný výkon, po jarní údržbě má nový řídicí systém

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE