Farský (STAN): Doufám, že taková situace už se ve sněmovně nebude opakovat

Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem klubu Starostové a nezávislí k vydání. Jsme přesvědčeni o tom, že spravedlnost se nemá hledat ve sněmovně ani se tady před ní nemá skrývat, že imunita, a to odcituji - se má vztahovat jenom na výroky pronesené ve sněmovně a na nic jiného by se vztahovat neměla, protože poslanci nejsou žádní nadlidi. Je to citát pana Andreje Babiše z 13. dubna 2017 a souhlasím s ním.

A doufám, že vy, kteří jste byli svědky tady toho 4,5hodinového maratonu kydání špíny na všechny, kteří si dovolili vyjádřit nějakou pochybnost, že nebudete reagovat tak, že budete tady vytvářet z pana poslance Faltýnka a pana Babiše nějaké nadlidi, jak se sami titulovali, ale prostě jim dáte šanci očistit se v klasickém soudním řízení.

A doufám, že taková situace už se příliš tady ve sněmovně nebude opakovat. Takové situace, že tady 59 dní je sněmovna blokovaná tím, že se tady kličkuje před spravedlností, že se schovává za různé kauzy, různá napadání státních zástupců, napadání policie, napadání soudů, jejich znevěrohodňování, a když přijde zpráva z OLAF, tak i znevěrohodňování OLAF. Tyhle škody, které se působí tím, jak se tady napadají demokratické instituce a ty, na kterých stojí právní stát, jsou daleko větší než nějakých 50 mil.Čapího hnízda. Je to ztracených 59 dní. Proč? Protože nejspíš se stalo to, že jednání o vydání, nebo nevydání se stalo součástí vyjednávání o podpoře vlády. Mně to přijde nechutný. A doufám, že to skončí. A doufám, že se taky brzo podaří to, že se odšpuntuje i snaha té menšinové vlády, která je schopná vládnout bez důvěry ve sněmovně, jenom s důvěrou prezidenta Zemana na Hradě. Děkuji.

Stanovisko klubu Starostové a nezávislí zaznělo a naše hlasy budou připojeny k tomu, aby byli vydáni k trestnímu stíhání poslanec Faltýnek a poslanec Babiš, protože to nejsou nadlidi. Doufám, že se k nám přidáte.

Děkuji.

Mgr. Jan Farský SLK



autor: PV