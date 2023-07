Feranec (ANO): Marie Terezie zrušila desátky. A Fialova vláda je vlastně znovu zavedla

reklama

Děkuji, paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, tento zákon projednáváme vlastně dneska třetím dnem. Ve středu nějakých 10 hodin, včera nějakých12 hodin čistého času. Vystoupily desítky poslanců, detailně se řešila jednotlivá navyšování daní atd. Já se nechci věnovat úplně detailům jednotlivých zákonů, jenom bych si dovolil pár zobecnění k tomuto zákonu. Respektive nejen k tomuto, ale i k tomu, co projednáváme, to beru jako součást, to znamená jak ten zákon o zvýšení spotřební daně na naftu, tak vlastně i zákon o sociálním pojištění. Já to beru jako nějakou součást. Budu se věnovat tomuto.

Ta debata probíhá asi takovým způsobem, že vystoupí zástupce vlády, pan ministr, který - musím to ocenit - že se snaží reagovat, že je tady celou dobu. To skutečně oceňuji. Nemusím souhlasit s argumenty, ale skutečně to oceňuji. A bylo by divné, kdybychom souhlasili, to je jasné. Takže jsou tady ti zástupci vlády a říkají: toto je bílé. Potom vystoupí opozice a říká: toto je černé. A takhle to probíhá vlastně 2 dny, což je na jedné straně normální, je to politika, není to nic jiného. Na druhé straně jsem přemýšlel, jestli to není tím, že jsme si na začátku trošku nevyjasnili pojmy. Ono to někdy bývá, když je nějaká taková hádka, a lidi si nevyjasní pojmy, potom jsou tam různé komunikační problémy.

Tak já bych možná rád si zkusil vyjasnit pojmy o tomto zákonu, o kterém se říká, že je to konsolidační balíček, nebo je to úsporný balíček. Zkusme si vyjasnit ty pojmy. Asi úplně konsolidační není, pokud pan ministr říkal, že tím, že konsolidace bude probíhat 2/3 úspory, 1/3 zvýšení daní, podle těch návrhů, které jsou, tak je to téměř jedna k jedné, výsledek je myslím 73 a 78, jestli to počítám správně. Ale problém je v tom, že my projednáváme vlastně navýšení daní, ale co víme o těch úsporách? Ano, byla nějaká prezentace v rámci tiskovky, v důvodové zprávě tak 3 stránky, ale kdy uvidíme ten výsledek? Já předpokládám, že po předložení návrhu státního rozpočtu.

Ale tady platí trošku, podle mého názoru - zvýšení daní je jisté, úspory jsou vždycky nejisté. Tak já alespoň doufám, že to závěrečné čtení budeme projednávat, nevím jaký je přesný harmonogram, až poté, co bude minimálně předložen návrh zákona o státním rozpočtu. Ať vidíme, jestli je to, když se říká A, jestli je tam i to B. To mi přijde celkem logické.

Takže konsolidační úplně není ve smyslu těch 3 zákonů, které projednáváme, úsporný - to je asi problém, protože se neřeší úspory. A to, že občané zaplatí víc, to asi není úplně úspora, úspora je o výdajích vlády. Takže co to potom je. Tak pochopitelně je to daňový balíček. Ale to asi nestačí takhle říct, že to je daňový balíček. Podle mého názoru je to skutečně nejrozsáhlejší a největší zvýšení daní. A teď se můžeme bavit - posledních kolika let?

Co se týče nejrozsáhlejšího ve smyslu, které všechny daně to postihuje, tak já si troufám tvrdit, že minimálně 30 let - nejrozsáhlejší.

Co se týče daňového výnosu, můžeme polemizovat, jestli avizovaných 73 miliard je pochopitelně víc než, pokud si pamatuji správně, Kalouskův balíček byl 70, i když bylo to v jiných cenách, takže může tam být polemika.

Ale všimněme si jedné věci, že to nejrozsáhlejší, největší zvýšení daní za posledních dvacet třicet let, nechci úplně hádat, nepředkládá žádná utopicko-socialistická vláda premiéra Špidly, nebo socanská vláda, nebo jak jste říkali nám, socansko-populistická. Předkládá to středopravicová vláda. A je celkem symbolické, že můžete soutěžit o to, kdo víc zvýšil daně, nebo navrhuje zvýšit daně, jestli to je současná středopravicová vláda, nebo echtpravicová, která předkládala ten Kalouskův úsporný balíček. Takže je to celkem symbolické. A teď říkám, že to je největší a nejrozsáhlejší.

Jak jsem si procházel ty návrhy zákonů, tak koho všeho postihne navýšení daní nebo změny daní? Postihnou asi všechny socioekonomické skupiny, nepochybně to postihne zaměstnance, ano, je tam nemocenské pojištění, danění nepeněžitých benefitů, částečně daň z příjmu, kde se sníží hranice pro solidární příspěvek. Ale nezapomněli jste ani na specifické zaměstnance státních podniků, kde navrhujete snížit příděl do takzvaného FKSP - fond sociálních a kulturních potřeb - ze 2 na 1 %. Nezapomněli jste na Správu železnic, která je státní organizace, což je obdoba státního podniku, a České dráhy, kde to mají ze zákona, a na spoustu dalších veřejných institucí. Takže na zaměstnance. Jasné.

Studenty - nechci to tady znovu všechno opakovat, už to tady bylo řečeno. Pochopitelně je to postihne - sleva na studenta, úprava dohod o provedení práce, resp. jejich následné potom zdaňování nebo odvody.

Postihne to pochopitelně důchodce. A teď se budu bavit o tom návrhu novely zákona o sociálním pojištění, kde jsou vlastně z mého pohledu dva hlavní cíle zákona. První cíl se dá nazvat, že je to snaha snížit reálný důchod důchodců do budoucna, a to je ta úprava valorizačních mechanismů jak řádné, tak mimořádné. A druhý cíl je maximálně znepříjemnit, znemožnit odchod do předčasného důchodu. Pro to se zpřísňují podmínky.

Ale pochopitelně postihne to i další skupinu: OSVČ - navýšení odvodů sociálního pojištění. Když jsem si četl důvodovou zprávu Ministerstva financí, jak popisují, kolik OSVČ přispívají a kolik čerpají z důchodového jak kdyby zabezpečení, tak mi to připomnělo trošku takovou tu debatu, je to pár let zpátky, už nevím, který to byl ministr za ČSSD, který mluvil o OSVČ, že jsou to černí pasažéři, on mluvil o zdravotním pojištění. Tak takhle to nezaznělo, ale jenom mi to připomnělo tu debatu. Takže to je fajn. Jsou to vaši voliči. Dobře.

Ty hlavní socioekonomické skupiny asi postihne všechny, ale jsou tam další subjekty, pochopitelně zaměstnavatelé. Bavili jsme se - daň z příjmu právnických osob 2 %.

Postižené budou obce, města, kraje. Obce a města beru podle současného návrhu daně z nemovitostí, kde říkáte, bude to státní část daně a ta místní. A je zajímavé, v důvodové zprávě je napsané, že to bude pro obce neutrální, když se navýší ta státní. To tak úplně není. Já jsem byl radní v Olomouci a jsem zastupitel. Přece kdyby takhle byl schválený zákon a navýšila se daň pro potřeby státu, tak asi zastupitelé nebudou zvyšovat další, protože si uvědomují, že občané mají nějakou citlivost k navyšování daní. Takže argument, že to je neutrální, není tak úplně na místě, resp. tam, kde jsou zastupitelé, kteří se trošku zajímají o to, jak jsou na tom občané, tak asi potom nepřistoupí k dalšímu navyšování daní. To je celkem logické.

Ale potom jsou tam různé další skupiny. A teď se můžeme bavit - ti, co jezdí autem, motoristé, dálniční známka, nakonec je vlastně navýšení spotřební daně, ti, co jezdí veřejnou dopravou, tam se pochopitelně projeví navýšení daně na naftu, ti, co lítají letadlem, tam se navrhuje osvobození leteckého benzínu a nafty od spotřební daně zatím pro vnitrostátní lety. Pochopitelně předpokládám, že v blízké budoucnosti může nastat situace, že se to zruší pro mezinárodní v rámci boje za Green Deal a tak dále, protože lidi si zvykli lítat do Egypta, a možná se vrátí doba, kdy skutečně budou lítat jenom ti, co na to mají. To se zatím neděje. Zatím je tam jenom návrh pro vnitrostátní lety.

Mimochodem postižený bude i SFDI tím, že se vlastně příjem, jestli si pamatuji správně, ze silniční daně už nebude příjmem SFDI. Asi mu potom řeknete, tak si půjčte další peníze, aby to neohrožovalo státní rozpočet.

Ale i různé další skupiny. Včera tady byla řeč o včelařích. Marie Terezie zavedla zrušení desátku. A pravicová vláda ho znovu, není to desátek, je to daň z příjmu. Dokonce ani na prezidenta jste nezapomněli, když se ruší osvobození jeho příjmu nebo požitků od toho, nic proti tomu. Doufám, že vám kvůli tomu nebude vetovat balíček, ale to nepředpokládám. Je tam zrušení odstupné horníkům, i když už je to trošku překonaný předpis. Jasné. Stavební spoření. Takže ti, co se starají, ti, co něco mají, co spoří, tak je potřeba nějakým způsobem je zvýšením daně potrestat.

Doplatí na to i lidé, co žijí zdravě, nebo nechci říct nezdravě, protože kouří, protože pijí alkohol, protože chodí na vesnici na točené pivo, tak je potřeba zvýšit daň DPH z 10 na 21 %, ale i ti, co žijí zdravě, nepijí, nekouří, možná chodí na sportovní akce, kulturní akce, tak je potřeba jim navýšit daň, je potřeba navýšit DPH ze vstupenek.

Dokonce jste nezapomněli ani na skupinu nezaměstnaných, protože se tam navrhuje určitá úprava podmínek při opakované nezaměstnanosti, že se zpřísní. Takže skutečně když jsem to tak procházel, tak udělali jste to velmi důkladně. Nikdo si nemůže být jistý - nebo všichni mají jasno, že se jim daně navýší. Takže skutečně proto říkám, že to je nejrozsáhlejší. .

Já jsem si zkusil projít, které všechny daňové zákony se mění, a říkal jsem si, jestli najdu nějaký zákon daňový, který se nemění, u kterého by nedošlo k navyšování daní. Jasně, mění se daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, daň z nemovitostí, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, hazard, úhrada za dobývání nerostů, dálniční známky, mýto - dokonce je tam nějaká úprava. Tak já jsem našel možná jedinou výjimku, a to je silniční daň. Ale nevím, jestli mi někdo řekne, že je nějaká další, ale jinak nic. Proto říkám, že to je nejrozsáhlejší. Takhle komplexní změna všech daní, téměř všech daní, skutečně tady hodně dlouho nebyla. Já si pamatuji, když jsme projednávali poslední předcovidový daňový balíček, ještě naše vláda, a nevím, jestli jsme tam měli čtyři - pět zákonů, teď nechci přesně, byla to spotřební daň, alkohol, tabák, byly tam nějaké rezervy pojišťoven a tak dále. A říkám, bylo to pár zákonů a trvalo to 150 dnů. 150 dnů to trvalo. A vy jste tady předložili obrovskou novelu a chcete to mít co nejrychleji z krku. Chápu. Takže říkám, až na výjimku - silniční daň, co já jsem našel - se zvyšují všechny daně. A opakuji znovu, zvyšuje je středo-pravicová vláda.

Ale abych jenom nekritizoval, na konci něco pozitivního. Já si myslím, že tento balíček a způsob jeho projednávání vejde do dějin. Do dějin světové literatury. Asi většina z vás zná knížku nebo film 1984 George Orwell, který popisuje nějakou budoucnost, velmi chmurnou, velmi chmurnou teda. Tam je ta totalita. Mají tam hlavní hesla. Ta ideologie, ten Angsoc, anglický socialismus. A hlavní hesla jsou: Válka je mír. Svoboda je otroctví. Nevědomost je síla... A já si myslím, že kdyby dneska ještě žil pan Orwell, tak by doplnil další heslo, které se hodí. A to heslo by znělo: Nezvýšíme žádné daně, jen zvýšíme všechny daně. Děkuji. (Potlesk zleva.)

Mgr. Milan Feranec ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Feranec (ANO): Inovativní přístup prezidenta Pavla Feranec (ANO): Vy vlastně říkáte, že důchodci způsobují hospodářské škody Feranec (ANO): KDU-ČSL, to sociální svědomí vlády... Feranec (ANO): Povolební přemítání

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama