Feranec (ANO): Vy vlastně říkáte, že důchodci způsobují hospodářské škody

Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové vlády, dámy a pánové, já navrhuji k pořadu dnešní schůze zařadit nový bod, tak jak jsem to navrhoval už v úterý. Název toho bodu je Zrušení stavu legislativní nouze. A navrhuji to zařadit jako druhý bod programu, respektive po projednání zákona lex Ukrajina.

Znovu se vrátím k těm důvodům. Rozdělil bych to na dvě skupiny, dvě skupiny důvodů. První jsou legislativní důvody, druhé jsou důvody společenské.

Legislativní důvody - my říkáme od začátku, že tady nebyly splněny podmínky jednacího řádu, konkrétně § 99 odst. 1 pro vyhlášení stavu legislativní nouze. To znamená, že skutečně nenastaly mimořádné okolnosti, které - kdy jsou ohrožena základní práva, svobody, bezpečnost nebo můžou vzniknout velké hospodářské nebo značné hospodářské škody. Tento názor trvá, nicméně ten stav byl vyhlášený, ten trvá, ten už dneska přináší své důsledky, už jsme se o tom bavili. A myslím si, že čím dříve ho zrušíme, tím líp. Protože pochopitelně pokud ten zákon protlačíte ve stavu legislativní nouze, nepochybně skončí u Ústavního soudu. Nepochybně. A můžeme se domnívat, že v duchu jiných nálezů Ústavního soudu je reálné jeho zrušení ústavním Ústavním soudem. A pochopitelně to vytvoří legislativní zmatek, nejistotu.

Jak už jsem říkal, neměli bychom s tím čekat do úterý, kdy budeme vlastně projednávat, protože to vyhlášení stavu nouze už dneska přináší důsledky.

Bylo výrazně omezeno právo poslanců sociálního výboru důkladně se zabývat touto problematikou. Pozor - a bylo zabráněno ostatním poslancům rozhodnout o tom, že by to například měl projednat další výbor, určitě rozpočtový. A tím pádem skutečně byla omezena práva poslanců, a to v situaci, kdy pro to nebyly důvody. A jenom říkám, čím dřív ho zrušíme, tím méně škod do budoucnosti to může napáchat.

Další důvody bych nazval určitě společenské. Byla prezidentská volba. Ta kampaň byla vyhrocená, tu společnost nějakým způsobem rozdělila a všichni jsme říkali včetně pětikoalice, jak budeme sjednocovat společnost, jak ji chceme spojovat, jak chceme zasypat ty příkopy, které vznikly. A začínáme tímto, že se předloží zákon, který dál tuto společnost rozděluje. A kdo to rozděluje? V tomto smyslu i to zdůvodnění, kterým to, co říkáte, že vznikají hospodářské škody, že valorizace způsobí hospodářské škody, tak vlastně říkáte, že valorizace důchodů, to, že dostanou důchodci, na co mají nárok, je hospodářské škoda. To je už jenom krok k tomu, že vlastně důchodci způsobují hospodářské škody, protože chtějí důchody, na které mají nárok. Vy vlastně porušujete tu společenskou smlouvu, což jsou zákony. Skutečně čím dřív to uděláme, tím méně škod způsobíme.

Už se mi krátí čas, takže opakuji, znovu zařadit bod zrušení stavu legislativní nouze jako nový bod a zařadit ho jako druhý bod programu, respektive po projednání lex Ukrajina. Děkuji.

Mgr. Milan Feranec ANO 2011



