Feri (TOP 09): Zákon o správě voleb byl taková úlitba opozici

Projev na 57. schůzi Poslanecké sněmovny 19. srpna 2020 k vládnímu návrhu zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády,

pojďme si, prosím, nalít čistého vína! Před měsícem Ministerstvo vnitra otevřeně deklarovalo, že ten, kdo bude v karanténě, ten přijde o volební právo. Dnes tu máme návrh zákona, díky kterému budou moci lidé v karanténě volit. Ale bez tlaku veřejnosti a bez tlaku nás jako opozičních poslanců by tady ten návrh nebyl. To je A. Kdo říká A, měl by říct i B. A to B je pochvala směrem k panu ministrovi a směrem k aparátu Ministerstva vnitra -

Děkuji. Poděkování panu ministrovi a aparátu ministra vnitra, který dokázal v poměrně krátkém časovém úseku připravit myslím obstojný legislativní návrh. Ten návrh vychází z politického konsenzu a ten byl založen na vůli umožnit lidem hlasovat tak, jak se sami rozhodnou. Aby měli co nejsvobodnější volbu, aby mohl hlasovat skutečně každý, kdo hlasovat chtít bude. Někdo může zvolit hlasování drive in, autem. Kdo nemá auto, v jednu chvíli se zdálo, jako kdyby to snad měla být prioritní volba, ale každý nemá auto, tak může využít speciálních přenosných hlasovacích uren.

Již na jednání s panem ministrem vnitra jsem upozorňoval na to, že je možné, že právě tato varianta bude zcele nejvyužívanější, protože je to velmi pohodlné. Zavoláte na krajský úřad, objednáte se, řeknete, podívejte se, já jsem v nařízené karanténně. Chci, aby za mnou někdo přišel. A mohou to být tisíce lidí, kteří budou muset být obslouženi. Pan náměstek Mlsna tehdy říkal, že Ministerstvo vnitra je schopno zajistit koordinaci, je schopno zajistit přeskupení těch mobilních volebních komisí, aby každý mohl své aktivní volební právo realizovat.

A já bych chtěl požádat pana ministra vnitra, zdali by nás mohl průběžně informovat o tom, za prvé, jaké jsou počty lidí, kterých se to bude týkat, protože na jednání zcela otevřeně zaznělo, my to nevíme, my nevíme, kolik lidí bude moci podle tohoto zákona volit, protože Ministerstvo zdravotnictví s námi ne úplně čile komunikuje. To už věřím, že se podařilo odstranit, a zároveň že nás bude informovat o připravenosti a o dostatku ochranných pomůcek a všech souvisejících záležitostech, protože myslím, že právě tato varianta bude nejvyužívanější a je pro občany naprosto nejpohodlnější. Jsou tu poslanci z celé České republiky a jistě někteří z vás, když zmíním nějaké okresy, třeba Jesenicko nebo Šumava, to jsou okresy, které jsou velmi velké, kde je poměrně rozptýlené osídlení a kde může být velký problém dostat se byť k jednomu voliči do vzdálené obce, kterému by ale právo volit nemělo být za žádných okolností upřeno.

Již zde byl vzpomenut zákon o správě voleb. Zákon o správě voleb byla taková úlitba opozici, která se tu snažila dlouhá léta dovolat se korespondenční volby. Korespondenční volba je funkční model, v zahraničí funkční model. Ten, kdo ji odmítá, tak se samozřejmě může dopustit nějakého cherry pickingu a říci, podívejte se, tady nastal nějaký problém, ale i v rámci normálně klasických voleb, tak ty problémy nastávají také. Ale ty země se korespondenční volby obecně spíš nevzdávají. Teď je to velmi řešené téma v rámci Spojených států amerických a je to také velké politické téma, ale my jsme udělali kompromis. My jsme řekli, dobrá, tak není-li tu politická podpora pro obecnou korespondenční volbu, to znamená, aby každý, kdokoliv z nás, ať už v Česku, nebo v zahraničí mohl volit korespondenčně, tak pojďme udělat ústupek, pojďme to umožnit aspoň těm, kteří žijí v zahraničí. Velmi často jsou právě lidé, kteří žijí v zahraničí a organizují se například v krajanských spolcích, právě ti, kteří projevují o dění v České republice mimořádný zájem a často větší než někteří občané, kteří žijí u nás. To je ten zájem o běh věcí veřejných, o to, jaká Česká republika bude.

Zaznamenal jsem v rámci Poslanecké sněmovny názor, že ten, kdo žije v zahraničí, tak nemá mít právo volit, tak by mu to právo mělo být upřeno, protože se ho to bezprostředně netýká. Ale to si myslím, že je chybný postoj. Má-li někdo občanství, zajímá ho jistě osud jeho země, může se sem někdy vrátit, mohou se sem vrátit někdy jeho děti. A právě ten zákon o správě voleb by toto měl umožnit, ale leží před jednáním vlády. Včera jsem se na jednání ústavněprávního výboru zeptal pana náměstka, a kdy to bude? A on říká, je to politické rozhodnutí. To je vpravdě politická odpověď, tak sakra, každé rozhodnutí, které tady děláme, každá rozhodnutí, která se dělají v rámci ministerstva, v rámci vlády, jsou rozhodnutí politická, tak pojďme to politické rozhodnutí udělat a já věřím, že se podaří vyzvat pana ministra, resp. vládu, aby zákon o správě voleb prošel. Je to priorita, a když ho přijmeme, vyhneme se situaci, že se tu budeme muset akutně scházet, budeme tu na koleně psát nějaký návrh zákona, který nemusí být dokonalý a v takové kvalitě, a umožníme lidem, kteří mají právo volit, aby se těch voleb mohli zúčastnit.

Děkuji za pozornost.

